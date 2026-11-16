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Bastian Schweinsteiger, campeão mundial no Rio, elogiou Xavi, técnico da seleção holandesa.

Os dois ex-comandantes do meio-campo se enfrentaram várias vezes quando jogavam por seus clubes de longa data, Bayern de Munique e Barcelona, e pelas seleções de Alemanha e Espanha. A impressão que Schweinsteiger guarda do jogador de técnica refinada é excelente.

Antes do último jogo da seleção alemã na fase de grupos da Nations League, contra a seleção holandesa de Xavi , a apresentadora da ARD, Esther Sedlaczek, perguntou ao ex-jogador de 42 anos sobre suas lembranças do espanhol. "Depois que fomos campeões mundiais, fui comer em uma ilha, em algum lugar do Mediterrâneo", lembrou Schweinsteiger. "De repente, ele apareceu com Pedro e também com David Villa. Eles vieram até nós e nos parabenizaram com muita educação."

Ele prosseguiu: "Ele é um jovem realmente muito respeitoso. Como adversário, sempre foi educado, leal e jogava futebol incrivelmente bem. Com ele, você sempre tinha a impressão de que a bola grudava nos pés dele."

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À exceção de uma passagem de quatro anos pelo Catar na reta final da carreira, Xavi jogou a vida toda pelo Barça. Como meia ofensivo, marcou o jogo da lendária equipe de Pep Guardiola, que dominou a Europa entre 2009 e 2011 e conquistou, entre outros títulos, duas Champions Leagues. Hoje com 46 anos, disputou 767 partidas pelos catalães, marcou 85 gols e deu 186 assistências. Campeão mundial e europeu, conquistou 25 títulos pelo Barcelona.

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O estilo de jogo de Xavi lembrou Schweinsteiger o de Johan Cruyff. "Acho que ele se sente muito à vontade aqui na seleção holandesa", concluiu.

Getty Images

Onde Xavi trabalhou como técnico principal?

Xavi encerrou a carreira em 2019. Em seguida, iniciou a trajetória como treinador, tendo o Al-Sadd como primeiro clube. Em 2021, voltou ao Barcelona e foi técnico principal do clube do coração por cerca de dois anos e meio. Neste verão, assumiu o lugar do ex-técnico da seleção holandesa Ronald Koeman, em uma mudança bastante surpreendente. Koeman havia anunciado sua saída após a eliminação nos 16 avos de final da Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

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Xavi assinou com a federação holandesa KNVB um contrato válido até 2030. O início de seu trabalho foi bastante promissor: a seleção holandesa permaneceu invicta nos cinco primeiros jogos sob seu comando. O destaque foi a goleada por 7 a 0 sobre a Grécia no fim da semana passada.