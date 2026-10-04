O ponta de 30 anos segue sob enorme pressão por expectativa às margens do Bósforo. Em sete jogos oficiais na atual temporada até aqui, o ex-jogador do Bayern não participou de nenhum gol.

Segundo informações do jornal esportivo turco, o encontro com Sané deve acontecer antes mesmo dos próximos jogos, pela Süper Lig contra o Kasimpasa e pela Liga dos Campeões contra o Barcelona. A cúpula do clube espera que a conversa não apenas esclareça as causas da crise de forma, mas também cobra de seu alto assalariado uma rápida melhora de desempenho. Assim, os dois próximos compromissos já são tratados internamente como testes decisivos para Sané.

A situação do jogador de 80 partidas pela seleção alemã, que recentemente também não foi considerado pelo técnico Jürgen Klopp para a equipe da DFB, no clube aurirrubro já está tensa há semanas. Já no início de setembro, o jornal Sabah noticiou claros sinais de descontentamento.

Segundo a publicação, Sané estava insatisfeito com seu tempo de jogo e chegou até a cogitar, por um período, uma saída antecipada. Internamente, ele teria perdido a paciência por causa de seu papel como jogador de rotação. Na ocasião, Sané teria deixado claro que de forma alguma se via como um reserva para entradas curtas e que essa situação não correspondia às suas expectativas.

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Leroy Sané ainda não participou de gols no Galatasaray

O início da nova temporada já foi decepcionante para o canhoto. Embora ele tenha começado como titular na 1ª rodada, no empate por 2 a 2 com o recém-promovido Corum FK, e atuado por 89 minutos, o técnico Buruk tirou consequências após a fraca atuação de toda a equipe.

Nas partidas seguintes da liga, o ex-jogador do Bayern voltou a ficar no banco de reservas: na vitória por 4 a 0 sobre o Erzurumspor, ele só entrou aos 66 minutos; no triunfo por 3 a 2 contra o Göztepe, foi acionado aos 73 minutos.

Para conter a agitação, a diretoria já teria buscado conversar com o jogador naquele momento e assegurado a Sané sua alta importância no elenco, além de confiança total para o restante da temporada.

Sané havia trocado o Bayern de Munique pelo Galatasaray no verão de 2025. Em sua temporada de estreia, ele somou sete gols e nove assistências em 43 jogos oficiais. Seu contrato com o campeão turco vai até 2028.