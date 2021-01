Jogos de futebol no Rio de Janeiro vão ter presença de torcedores?

Prefeitura do Rio e governo do estado aprovam a volta de torcida nos estádios cariocas, mas prefeito Eduardo Paes afirma que medida será revogada

Nesta quarta-feira (13), a Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do estado aprovaram a presença de torcedores nos estádios. Porém, isso não significa exatamente que os jogos de futebol em solo carioca terão torcida. Isso porque, poucas horas após o anúncio, Eduardo Paes, prefeito da cidade, afirmou que irá revogar a presença de público nas partidas.

A decisão de liberar os estádios com uma ocupação mínima de 1/10 está correta tecnicamente de acordo com nossa secretaria de saúde. No entanto, obviamente trata-se de medida quase impossível de ser fiscalizada. A medida será revogada. — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 13, 2021

Enquanto novos casos do novo coronavírus são registrados por todo o a cada dia, uma resolução conjunta das secretarias de Saúde do estado e do município do Rio de Janeiro aprovou a volta de torcida em jogos de futebol em solo carioca.

A medida, que consta nas novas regras contra a Covid-19 publicadas nesta quarta-feira, libera a presença de público nas partidas, mas com restrições com relação a capacidade de público nos estádios.

De acordo com a nova recomendação, se o jogo for disputado em uma região de risco moderado, as arquibancadas poderão receber 20% de sua capacidade total, mantendo afastamento de dois metros entre os torcedores. Se o risco for alto, somente 10%, com três metros de distância para cada um. Por outro lado, se for risco muito alto, o público não poderá entrar.

Ao todo, segundo o último boletim divulgado, no dia 8 de janeiro, 18 bairros do Rio de Janeiro estão atualmente classificados com risco alto para a Covid-19.

A resolução ainda prevê controle dos portões para evitar aglomerações na entrada e na saída dos estádios, bem como permite o consumo de bebidas alcoólicas, ainda que somente nos assentos.

No entanto, poucas horas após o anúncio da novidade, Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, afirmou que irá revogar a presença de torcida nos estádios cariocas. Como justificativa para voltar atrás, Paes explicou, através de suas redes sociais, que será praticamente impossível fiscalizar as novas medidas.

Enquanto isso, a Conmebol já definiu que a final da Libertadores da América de 2020, que será disputada no estádio do Maracanã, no dia 30 de janeiro, acontecerá com portões fechados.