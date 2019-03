Jogos da Sul-Americana AO VIVO e DE GRAÇA! Assista aqui com DAZN e Goal

O DAZN e a Goal levam a você mais alguns jogos com transmissão exclusiva para o Brasil do Campeonato Italiano

O DAZN transmite com exclusividade para o os duelos entre Wanderers x Huancayo e Aguilas x Oriente Petrolero, pela primeira fase da que será exibido AO VIVO e DE GRAÇA no YouTube do DAZN , no Facebook do DAZN e aqui na Goal Brasil. A bola irá rolar a partir de 19h15 e 21h30, respectivamente.

Confira mais informações sobre a partida!

WANDERERS X HUANCAYO: DATA, HORA, LOCAL E INFORMAÇÕES

JOGO Wanderers x Huancayo DATA Quinta-feira, 21 de março de 2019 LOCAL Estádio Parque Alfredo Victor Viera - Montevidéu, URU HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

AGUILAS x ORIENTE PETROLERO: DATA, HORA, LOCAL E INFORMAÇÕES

JOGO Aguilas x Oriente Petrolero DATA Quinta-feira, 21 de março de 2019 LOCAL Estádio Alberto Grisales - Rionegro, COL HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

STREAMING AO VIVO E DE GRAÇA

Sem transmissão pela TV no território brasileiro, Wanderers x Huancayo e Aguilas x Oriente Petrolero poderão ser acompanhado no streaming do DAZN, em alta resolução e com narração em português!

A cobertura do DAZN começa alguns minutos antes do duelo, por volta das 19h desta quinta, por meio do canal do Youtube e no Facebook.

É mais uma oportunidade que a DAZN oferece para quem deseja saber mais sobre a plataforma, que será inaugurada oficialmente em abril de 2019, e contará com transmissões exclusivas da , Copa da , francesa e a Copa Sul-Americana 2019.

COMO ACOMPANHAR MINUTO-A-MINUTO

Quem não puder contar com uma boa conexão ainda poderá ficar por dentro das principais jogadas, lances e gols da partida na Goal, através do Tempo Real da partida, clicando aqui .

Na página da partida você ainda pode conferir números, cartões recebidos pelos jogadores e outros detalhes que passam despercebido durante o jogo!

