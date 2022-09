Jogos "cronometrados" de Griezmann motivam briga entre Atlético de Madrid e Barcelona

Jogador francês só pode atuar 30 minutos por partida e pode ser alvo de disputa judicial entre os clubes

Desde que decidiu trocar o Atlético de Madrid pelo Barcelona, em 14 de julho de 2019, a carreira de Antoine Griezmann nunca mais foi a mesma. Contratado por 120 milhões de euros (cerca de R$ 505 milhões na cotação da época), o francês nunca rendeu o esperado no time da Catalunha e agora pode ser pivô de uma briga judicial entre Barcelona e Atlético de Madrid.

Diversos meios de comunicação da Espanha como o jornal Marca, além da COPE e da Cadena SER, informam que o Barcelona está preparando um processo judicial contra o time da capital espanhola por uma suposta violação de contrato.

De acordo com as informações, o Barça insiste que o empréstimo de Griezmann para voltar ao Atleti era de apenas um ano. O segundo ano viria atrelado a uma série de condições.

No primeiro ano, segundo o Barça, Griezmann teria que jogar mais de 50% dos minutos que estivesse disponível e ele atuou 81%.

O clube da Catalunha entende, dessa forma, que Griezmann já é um jogador do Atlético e que o clube colchonero deve pagar os 40 milhões de euros acordados entre as partes. Do lado do Atleti, a versão é que o segundo ano também entra nos cálculos dos minutos disponíveis para atuar. Tanto é que o 'Cholo' Simeone tem colocado Griezmann em campo sempre depois dos 60 minutos de jogo.

O atacante francês sabe que sua situação no Atlético, pelo menos por esta temporada ainda, é esta: não pode atuar mais de 30 minutos por partida. Caso comece a atuar mais tempo, o clube da capital pode ter que desembolsar os 40 milhões de euros, e, dessa forma, Griezmann seria definitivamente jogador do Atlético, o que o liberaria para atuar os 90 minutos de todas as partidas.