Jogos às 11h de sábado no Brasileirão reforçam: tarde de domingo não é mais tão 'nobre'

O cardápio de opções para às 16h sofre queda cada vez mais notável

Domingo, às 16h. Este é considerado o “horário nobre” do futebol brasileiro nos finais de semana. Ainda funciona assim, mas este conceito é cada vez mais dissolvido. Nesta sexta-feira (02), ao confirmar a novidade das partidas marcadas para as manhãs de sábado pelo Brasileirão, a CBF voltou a evidenciar esta, digamos, repaginada na forma como acompanhamos o esporte mais popular do país.

Basta analisarmos as datas das últimas rodadas deste Brasileirão para que seja notável a diminuição dos chamados grandes jogos – duelos, em geral, feitos entre os membros dos chamados 12 Grandes – na tarde dominical: no último fim de semana, o ainda líder recebeu o na noite de sábado, e na rodada anterior houve o mesmo com os clássicos entre e , assim como o duelo entre Vasco e .

O cardápio de opções para o horário nobre de domingo é cada vez menor em relação aos grandes jogos. Eles ainda aparecem lá, mas em quantidade inferior ao visto, por exemplo, nos sábados. Para efeito de comparação, veja abaixo como foi a última rodada e como será a próxima.

Sábado Domingo às 16h Domingo de manhã ou à noite Palmeiras 1x1 Vasco 3x2 0x0 Inter 1x0 Ceará 3x1 Avaí 1x3 0x2 0x0 Fluminense 1x2 0x0 Grêmio

Sábado Domingo às 16h Domingo de manhã ou à noite Fluminense x Inter Bahia x Flamengo Santos x Goiás Ceará x Fortaleza Avaí x Botafogo Atlético-MG x Cruzeiro Corinthians x Palmeiras Vasco x CSA

Apenas o clássico entre Flamengo e Botafogo, e o duelo do Santos – que colocou o na liderança, após o empate do Palmeiras um dia antes – foram realizados às 16h. Para a próxima rodada, a situação ilustra bastante esta ‘perda de nobreza’ da tarde de domingo, ao menos quando levamos em conta os jogos que poderiam ser os mais atrativos.

Líder, o Santos joga às 11h de domingo, enquanto o Palmeiras, segundo colocado, faz o clássico contra o Corinthians em duelo marcado para às 19h. Ou seja: as partidas que podem mexer com a liderança do Brasileirão não acontecerão às 16h.

Vários motivos explicam esta mudança – como a entrada do Esporte Interativo para fazer as transmissões, a busca do grupo Globo em vender mais o seu conteúdo Pay-per-view com o Premiere FC e outros. Mas ela parece ter vindo para ficar, seguindo na esteira das partidas realizadas nas manhãs de domingo e noites de segunda-feira.

Dentre os quatro jogos já confirmados para as manhãs de sábado, dois são clássicos regionais de grande tradição: Flamengo e Santos, duelo que pode valer liderança na 19ª rodada, e o encontro entre Botafogo e São Paulo (20ª rodada). Ou seja: o horário nobre, que já não é mais tão nobre assim, terá menos jogaços ainda para transmitir.