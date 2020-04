Jogo único contra a Juventus para decidir taça? A Lazio aceitaria

O presidente da Lazio afirmou que terminar a temporada agora prejudicaria seu time, mas que seu interesse é o mesmo dos outros 19 clubes da Serie A

Se a temporada atual da Tim não puder ser reestabelecida, a estaria disposta a jogar uma única partida contra a para decidir o campeão nacional de 2019-20. A Lazio está apenas a um ponto da Juve, líder do campeonato com 63 pontos.

O presidente do clube, Claudio Lotito, afirmou que aceitaria um jogo único entre as equipes para decidir o título. "Sim, eu aceitaria, mas nunca me perguntaram isso", disse ele em entrevista ao La Repubblica. "Retomar a temporada nos prejudicaria."

A Lazio é a grande concorrente da Juventus ao título italiano, já que a está a oito pontos da liderança. O time é treinado por Simone Inzaghi e tem o artilheiro da competição: Ciro Immobile, com 27 gols em 26 partidas. O time também tem Luiz Felipe, zagueiro brasileiro na mira do Barcelona.

Mais times

Os clubes italianos estão vivendo a expectativa da volta aos treinos. Neste domingo, 26, o primeiro ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou que os clubes do país podem voltar as suas atividades em 4 de maio.

Lotito confirmou que a equipe focou seus esforços na Serie A, para que pudesse competir com força máxima pelo título. "Nós fizemos uma escolha. Acreditando que não poderíamos lutar em três campeonatos, sacrificamos a , por ser a competição mais desconfortável."

"Então nós tivemos a oportunidade de jogar apenas um jogo por semana, enquanto que nossos concorrentes jogavam dois. Se o campeonato voltar, teremos que jogar dois jogos por semana também", afirmou o presidente.

O dirigente da Lazio, porém, não quer impor sua vontade. "Eu penso no interesse dos 20 clubes", disse. O clube luta pelo terceiro título nacional em sua história. Os dois primeiros foram conquistados em 1974 e 2000.

O futebol na Itália está paralisado desde o início de março. O país tem mais de 197 mil casos confirmados e mais de 26 mil mortes em decorrência da pandamia da covid-19.