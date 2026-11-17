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A partida entre Palestina Sub-17 e Índia Sub-17 em Kuala Lumpur saiu completamente do controle. A Palestina teve um jogador expulso logo no início, e outro incidente também viralizou. No momento, o jogo está paralisado devido às fortes chuvas.

Na manhã de terça-feira, Palestina e Índia tinham um confronto marcado pelas eliminatórias da Copa da Ásia Sub-17 da AFC.

As duas equipes chegaram ao duelo, disputado em Kuala Lumpur, com seis pontos em dois jogos.

A Índia abriu o placar logo no início da partida e, para piorar a situação da Palestina, a equipe ainda ficou com um jogador a menos.

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Mohammed Jamhour perdeu a bola para um defensor da Índia. Em seguida, o atacante da Palestina chutou o adversário com força e pisou de propósito no braço dele.

Pouco depois, mesmo com dez jogadores, a Palestina chegou ao empate. Com o placar em 1 a 1, ocorreu um incidente que ganhou repercussão no mundo todo.

O capitão da Índia caminhava ao lado do camisa 19 da Palestina. Então, o palestino fez um gesto abanando a mão, como se o jogador indiano cheirasse mal.

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Existe um estereótipo persistente e ofensivo de que pessoas da Índia (ou do sul da Ásia) teriam um cheiro forte ou desagradável.

A partida está paralisada no momento devido às fortes chuvas na Malásia. Não se sabe quando o jogo será retomado.