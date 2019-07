Jogo duro do United e janela inglesa: os obstáculos entre Pogba e Real Madrid

A uma semana do fim do mercado na Inglaterra, Zidane parece precisar do compatriota mais que nunca. Porém, o Manchester United segue fechando a porta

O madridismo está nervoso. O 7 a 3 sofrido para o Atlético de Madrid, as más sensações no decorrer da viagem aos EUA e a ausência de contratações no último mês despertaram velhos fantasmas que pairavam no Santiago Bernabéu ao fim da temporada passada. E, agora, não há nenhum movimento à vista pelo único jogador que Zidane pediu publicamente: Paul Pogba. O meio-campista do parece, agora, mais necessário que nunca. No entanto, a uma semana do fim da janela da , sua transação segue como um labirinto.

A principal questão é que o Manchester United segue mantendo que não venderá Paul Pogba de forma alguma. Se não for por uma bolada de 200 milhões de euros que seja algo perto de 150 milhões de euros. Ou então que envolva um atleta que agrade à comissão técnica de Ole Gunnar Solskjaer.

Cinco nomes estão em cima da mesa e, segundo apurou a Goal, algumas contratações dependem de outras. Alguns nomes estão sobre a mesa: Harry Maguire, Bruno Fernandes, Sergej Milinkovic-Savic, Romelu Lukaku e o próprio Paul Pogba.

Harry Maguire é o número um na lista de Solskjaer. Porém, custa quase 90 milhões de euros. O meio-campista Bruno Fernandes, do , está avaliado em 70 milhões de euros e aparece como o segundo nome da lista do treinador

Romelu Lukaku está na mira de Internazionale de Milão e Juventus. A sua saída custaria algo próximo de 90 milhões de euros.

A saída de Pogba passa pela provável contratação de Milinkovic-Savic, hoje na , da . O detentor dos direitos do jogador, no entanto, querem 90 milhões de euros pela sua saída. Meio-campista, ele é peça-chave na situação de Pogba e, enquanto os clubes estiverem longe de um entendimento, o francês fica no Old Trafford.