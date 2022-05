Jogo do Atlético-MG tem polêmica com Hulk por suposto chute em porta do vestiário da arbitragem

Após empatar por 2 a 2 com o Atlético-MG na noite deste sábado (30), o Goiás acusou o atacante Hulk de ter quebrado com um chute a porta do vestiário da arbitragem do estádio Serrinha.

De acordo com o Esmeraldino, o fato ocorreu após o término da partida e o jogador teria saído irritado com o árbitro bruno Arleu de Araújo.

Após o empate por 2 a 2 entre Goiás e Atlético-MG, Hulk chutou e quebrou a porta do vestiário da arbitragem, no estádio da Serrinha.



📸 Fernando Lima/Goiás pic.twitter.com/F5GmidxUDJ — Central do Galo (@CentralDoCAM) May 1, 2022

O Atlético-MG, por sua vez, negou o fato, assim como Hulk, que utilizou das redes sociais para se defender.

"Fake news!!!! Acusar alguém pelo que não fez é crime", escreveu o jogador em seu stories do Instagram.