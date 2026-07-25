A árbitra Mathilde Demoncay sofreu uma lesão de forma bastante bizarra, este sábado, durante o jogo de preparação entre o FC Metz e o Fortuna Sittard. A francesa foi atingida com força junto do intervalo, no meio de uma confusão, e não regressou após a pausa. O Fortuna, de resto, perdeu por 3-1.
O Fortuna disputou em solo francês o seu quarto jogo de preparação da pré-temporada. A equipa de Limburg saiu derrotada frente ao Metz, num encontro em que Justin Hübner foi o autor do único golo dos visitantes.
Segundo o Le Républicain Lorrain, o encontro foi «por vezes aceso» e esteve longe de ter um caráter amigável. Pouco antes do apito para o intervalo, os ânimos exaltaram-se de vez.
O avançado do Fortuna, Lequincio Zeefuik, foi puxado pela camisola e reagiu com fúria. Depois, envolveu-se com vários jogadores do Metz, o que deu origem a uma escaramuça.
Demoncay tentou separar os jogadores, mas acabou por sofrer um golpe no meio da confusão. A árbitra caiu com violência no relvado e não conseguiu prosseguir o encontro.
Segundo os meios de comunicação franceses, Demoncay sofreu uma concussão no incidente. O seu lugar em campo, na segunda parte, foi ocupado por uma das suas árbitras assistentes.
Um árbitro amador estava por coincidência presente como espectador e, após conversa, pôde entrar como árbitro assistente.
O Fortuna fecha a pré-temporada na próxima sexta-feira, com um jogo em casa diante do APOEL Nicósia. Duas semanas depois, a equipa arranca para a nova temporada da Eredivisie VriendenLoterij com uma difícil deslocação ao terreno do campeão nacional PSV.