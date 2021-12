Jogo das Estrelas: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Nesta terça-feira (28), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, acontecerá o tradicional “Jogo das Estrelas”. O anfitrião Zico receberá Mozer, Aldair, Adílio, Tita, Carlos Alberto Santos, Luisinho, Petkovic, Léo Moura, Ronaldo Angelim, Paulo Nunes e Grafite. A partida terá transmissão ao vivo do canal SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Jogo das Estrelas DATA Terça-feira, 28 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio Luso-Brasileiro - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O amistoso será transmitido ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada.

Como é tradição, o "Jogo das Estrelas" promete grandes nomes do futebol, após não ter sido realizado no ano passado, devido à pandemia do novo coronavírus.

Com o Maracanã passando por reformas em seu gramado, o Jogo das Estrelas 2021 será realizado em novo local: o estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, também na capital.

O elenco estrelado vai contar com os ex-atacantes Careca e Jonas, p ex-volante Magrão e o ex-meia Zé Roberto. Antes, já haviam sido confirmados: Mozer, Aldair, Adílio, Tita, Carlos Alberto Santos, Luisinho, Petkovic, Léo Moura, Gilberto, Ronaldo Angelim, Paulo Nunes e Grafite, além do lateral Rafael, do Botafogo, e do meia Fellipe Bastos, do Goiás.