Jogo das Estrelas Brasil 2021: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Willian, do Corinthians, e David Luiz, do Falmengo, vão reunir amigos e personalidades brasileiras para abrir a temporada de jogos comemorativos de final de ano. Nesta segunda-feira (20), às 19h (de Brasília), eles serão anfitriões do Jogo das Estrelas Brasil 2021. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Jogo das Estrelas Brasil: Amigos do Willian x Amigos do David Luiz DATA Segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva - Santana de Parnaíba, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Reunindo personalidades do esporte, da músíca, da televisão e da internet, o Jogo das Estrelas Brasil vai abrir a temporada de jogos festivos de final de ano. Neste ano, os anfitriões serão Willian, camisa 10 do Corinthians, e David Luiz, zagueiro do Flamengo, que convidaram amigos para fazerem parte da comemoração.

Veja a lista com alguns dos nomes já confimados:

Eri Johnson

Margarida Árbitro Show

Dentinho

Amaral

Aranha

Edno Cunha

Vavá

Júnior Penta

Lulinha

Lucas Braga

Cartolouco

Jukanalha

Edmílson

Felipe Prior

Marcos Assunção

Enzo Rabelo

Domingos

Marcos Senna

Jadson

Andreas Pereira

Bruno Ferraz

Kennedy

Narciso

Zé Roberto

Neto

Sousa

Falcão

Dodô

Fabiano

Michel Bastos

Ricardo Oliveira

Lúcio

Pedrinho

Flávio Conceição

Ernani

“Como trata de uma partida festiva, pode acontecer de um ou outro nome não estar presente por imprevistos e agendas, mas pelo menos 80% dos convidados comparecem, inclusive nomes que não estão na lista”, lembrou Willian.