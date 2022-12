Jogo das Estrelas 2022: onde assistir ao vivo, quando é, convidados e mais do evento de Zico no Maracanã

A partida comemorativa organizada por Zico foi confirmada para 28 de dezembro

O tradicional Jogo das Estrelas, anualmente organizado pelo ex-jogador Zico, está confirmado para 2022. Através das redes sociais, o filho do craque deu algumas informações prévias sobre o evento que acontecerá na última semana do ano, no Maracanã.

Um dos mais aguardados amistosos de final de ano é o Jogo das Estrelas, partida organizada pelo ídolo Zico, e que conta com alguns jogadores e ex-jogadores do futebol brasileiro. O jogo costuma ter transmissão para a TV fechada, mas isso ainda não está confirmado para 2022.

Segundo Thiago Coimbra, filho do craque Zico, em breve mais informações sobre o Jogo das Estrelas 2022 serão divulgadas. A expectativa é de que nos próximos dias pelo menos alguns participantes sejam anunciados.

Convidados

Os convidados para a edição de 2022 do Jogo das Estrelas ainda não foram confirmados, mas isso deve acontecer em breve.

No ano passado, quando o jogo não pôde ser no Maracanã, nomes como Adriano Imperador, Petkovic, Adílio, Aloísio Chulapa, Grafite, Nunes, Mauro Galvão e Léo Moura estavam entre os nomes presentes do evento, que contou ainda com um show da bateria da União da Ilha, escola de samba carioca.

Quando é?