Jogo da Série A2 do Paulista tem gol de Quadrado contra o Juventus

Sósia de colombiano marcou um dos gols do São Caetano diante de homônimo da Velha Senhora

Teve gol de Quadrado contra o . E não foi contra!



GOOOOOOOOOOOOL DO ESTREANTE!



29'/2º: Quadrado dribla o goleiro e marca o terceiro. Logo em seu primeiro jogo como profissional.



Juventus 0 x 3 São Caetano. pic.twitter.com/iko6iLUiPH — A.D. São Caetano (@adscoficial) February 2, 2020

Calma que a gente explica melhor: Quadrado, revelação do e sósia de Juan Cuadrado, da Juventus, marcou o terceiro gol do time na vitória por 3 a 1 sobre o Juventus da Mooca, neste domingo, em jogo válido pela quarta rodada da Série A2 do .

Marlon e Jean Dias também marcaram para os donos da casa no Anacleto Campanella, enquanto Léo Castro descontou para os visitantes. O São Caetano é o quarto colocado da A2, enquanto o Juventus é o nono.

Ah, e tudo normal com o Cuadrado mais famoso! O jogador colombiano inclusive também atuou neste domingo e ajudou a Juventus a vencer a Fiorentina por 3 a 0 pelo Campeonato Italiano...