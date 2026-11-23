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Uma partida de futebol amador na Sicília foi encerrada em definitivo no domingo depois que um camisa 10 expulso voltou do vestiário ao campo com um canivete automático. A polícia foi acionada no Polisportivo Strasatti, em Marsala, após o jogador do Galactic Paolini ameaçar membros da comissão e jogadores do Athletic Partanna. Felizmente, ninguém ficou ferido.

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Ameaça com canivete interrompe partida na Sicília

O árbitro Vincenzo Pernice interrompeu o confronto da Terza Categoria entre Paolini e Partanna em 22 de novembro depois que o camisa 10 da equipe da casa, expulso, voltou armado com um canivete automático. Segundo La Sicilia e la Repubblica, a partida da quarta rodada em Trapani, disputada no Polisportivo "M. Di Dia", na Via Brugnone, não chegou ao apito final. O que começou como um jogo matinal comum rapidamente virou um caos que exigiu uma intervenção de emergência.

Confronto violento leva a duas expulsões

Os dois veículos italianos detalharam a sequência preocupante dos acontecimentos com base em um relato divulgado pelo Partanna em seus canais oficiais. A confusão começou quando o camisa 10 do Paolini teria dirigido ofensas graves ao banco de reservas visitante durante a partida.

A tensão aumentou pouco depois, após um confronto em campo, quando o mesmo jogador chutou repetidas vezes um adversário do Partanna com o jogo parado. Pernice mostrou imediatamente o cartão vermelho ao agressor e também expulsou o técnico visitante Calandra, que interveio para defender e ajudar seu jogador. Em vez de permanecer no vestiário, porém, o atleta expulso voltou ao campo portando uma arma.

Polícia intervém após dirigente ser agarrado pelo pescoço

Segundo relatos da direção do Partanna, o jogador armado ameaçou Calandra, vários dirigentes do clube e diversos atletas adversários ao voltar ao campo. No momento mais alarmante da confusão, o agressor teria agarrado um integrante da direção visitante pelo pescoço enquanto segurava o canivete automático na outra mão.

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Felizmente, o confronto terminou sem feridos. Ao constatar que a partida não poderia continuar em segurança, Pernice a encerrou em definitivo. Os serviços de emergência foram acionados pelo número 112, e a vice-presidência do Partanna também alertou as autoridades policiais. Agentes chegaram rapidamente ao local, no distrito de Strasatti, para identificar os presentes, colher os primeiros depoimentos e abrir investigações formais.

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Federação e Justiça aguardam relatórios

O Partanna já anunciou que pretende denunciar formalmente o caso à Federação Italiana de Futebol (FIGC) e à Justiça para proteger seus integrantes. As autoridades esportivas agora terão de analisar a súmula de Pernice para decidir o resultado da partida encerrada antes do fim e aplicar sanções disciplinares severas. Enquanto isso, a polícia local dará continuidade à investigação criminal sobre as ameaças com a arma no estádio em Marsala.