Jogar futebol de máscara é possível? Um hondurenho pagou para ver

Atacante do Olimpia-HON joga com a proteção desde o início da pandemia de coronavírus, mas segue fazendo gols

As imagens de um jogador atuando de máscara nas quartas de final da Liga dos Campeões da Concacaf viralizaram na noite desta terça-feira, 16. Jerry Bengtson, atacante hondurenho do -HON, jogou com a proteção na derrota do seu time por 1 a 0 contra o Montreal Impact, time de Thierry Henry, mas não foi a primeira vez que ele fez isso.

Bengston usa máscara desde o reinício do futebol em Honduras, em setembro. E mesmo com o entendimento que a proteção prejudica a respiração dos esportistas de alto nível, o atacante e capitão de seu time demonstra que não é bem assim.

"É estranho porque ele é o único jogador do time e do campeonato que joga com máscara. Não o incomoda e ele também está fazendo gols", disse o técnico Pedro Troglio, do Olimpia. Nos últimos quatro jogos, foram três gols do atleta.

Bengtson tem 33 anos e disputou a de 2014 com o seu país, sendo eliminado na fase de grupos daquele mundial. E a explicação para o uso da máscara dentro de campo é simples: ele quer ter menos possibilidades de se contaminar com o coronavírus e assim também proteger sua família.

Mesmo com a derrota, o Olimpia-HON eliminou o Montreal Impact no placar agregado e agora está na semifinal da 'Concachampions', que está sendo disputada na Florida, para que haja menos viagens internacionais entre os países das Américas Central e do Norte. O time de Honduras enfrentará o , do , por uma vaga na final. O vencedor do torneio participa do Mundial de Clubes, que será disputado em fevereiro de 2021.