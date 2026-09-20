"Jogar fora de casa em Stoke não era tão ruim assim": ex-jogador da seleção inglesa faz piada após acidente bizarro

O ex-jogador de Everton, Crystal Palace e Tottenham Hotspur, além de 13 vezes convocado para a seleção principal da Inglaterra, certamente imaginava de forma menos perigosa sua aposentadoria precoce do futebol quando se mudou para a Tailândia.

O jogador de 35 anos se aquecia no sábado antes da partida de seu clube, o PT Prachuap, em Pattani, quando o motorista de um rolo compactador perdeu o controle. Townsend foi parar debaixo do pesado rolo, e o motorista só parou quando as pernas do jogador ficaram presas.

Em imagens de vídeo que desde então se espalharam pela internet, é possível ver Townsend tentando empurrar o rolo para longe de si. O motorista salta rapidamente e ajuda o profissional, que depois relatou o incidente nas redes sociais com humor britânico.

"Jogar fora de casa em Stoke nem era tão ruim assim. Deslize para ver o motivo", escreveu Townsend no Instagram. Com isso, o ponta fazia referência a uma publicação que havia feito recentemente, na qual comparava jogos fora de casa na ensolarada Tailândia com viagens desagradáveis a Stoke.

O que Stoke City tem a ver com Lionel Messi, afinal?

Desde 2010, o Stoke City serve como metáfora para o adversário mais desagradável possível no futebol inglês. Isso remonta ao comentarista de TV Andy Gray, que na época se perguntou se Lionel Messi também brilharia tanto em "uma noite fria e chuvosa em Stoke" quanto costumava fazer naquela época.

Naquele período, o Stoke City jogava, sob o comando do técnico Tony Pulis, um futebol extremamente duro e fisicamente impiedoso, tornando a vida difícil para muitos times tecnicamente superiores, especialmente em seu próprio estádio.

E Townsend? Ele saiu completamente ileso do acidente e ainda pôde entrar como reserva no fim da vitória por 3 a 0.