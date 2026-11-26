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Mario Hermoso marcou logo no início e foi eleito o melhor em campo no empate por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain, no Parc des Princes, que encerrou o início de Champions League com 100% de aproveitamento do PSG. Depois da partida, o zagueiro espanhol explicou como o sistema destemido de Gian Piero Gasperini dá liberdade aos zagueiros para atacar.

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Hermoso inspira Roma destemida a conquistar ponto histórico em Paris

Mario Hermoso deu o tom da partida antes dos cinco minutos, e a Roma segurou o atual campeão europeu, Paris Saint-Germain, em um emocionante empate por 2 a 2 na noite de quarta-feira, no primeiro confronto entre os clubes. Depois de recuperar a bola no campo de ataque e marcar após passe para trás de Matias Soule, o zagueiro espanhol ajudou o time de Gian Piero Gasperini a encerrar o início de Champions League com 100% de aproveitamento do PSG. Illia Zabarnyi e Ousmane Dembele marcaram para os franceses, enquanto o reserva Donyell Malen converteu um pênalti no fim, após toque de mão de Vitinha.

“Todo mundo sabe o que o treinador faz. Essa é a identidade dele, seu estilo de jogo”, disse Hermoso à Sky Sport Italia após receber o prêmio de melhor em campo da UEFA. “Nós, defensores, temos a oportunidade de ser protagonistas. Por isso, estou muito feliz por vir a um estádio como este e ver a Roma jogar dessa maneira especial, sem medo. Estamos no caminho certo e precisamos continuar dando esses grandes passos à frente.”

Treinos e rodízio do elenco de Gasperini

Gasperini surpreendeu na escalação ao deixar Malen, Paulo Dybala e Bryan Cristante no banco desde o início, mas a Roma, com mudanças no time, esteve à altura do gigante francês ao longo dos 90 minutos. Hermoso, que também chegou perto de marcar seu segundo gol com bola rolando, revelou que as movimentações ofensivas são ensaiadas diariamente.

“Com esses companheiros que jogam no ataque, tentamos fazer essas movimentações nos treinos. Todo mundo tem a chance de tentar, e isso significa que nós, defensores, podemos oferecer algo a mais ao time. É um benefício extra”, explicou. Ao falar sobre o impacto dos reservas, Hermoso acrescentou: “Todos neste elenco são importantes. Nossa forma de jogar permite que todos sejam protagonistas. Dony, Paulo e Bryan tiveram mais minutos nesta temporada, mas entraram com a mentalidade certa e estavam prontos para ajudar a conseguir um bom resultado.”

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Construindo uma mentalidade vencedora diante dos campeões europeus

O PSG só superou a organização da Roma em jogadas com bola rolando na cabeçada de Zabarnyi após escanteio, aos 31 minutos, e na cobrança de pênalti de Dembele, aos 62, depois que Wesley fez falta em Achraf Hakimi. Hermoso atribuiu a Gasperini a transformação da capacidade da Roma de resistir à pressão em jogos europeus.

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“O treinador dá confiança para acreditar, para ter essa mentalidade de reagir aos momentos difíceis que enfrentamos não só nesta temporada, mas ao longo dos anos”, disse Hermoso ao Prime Video. “Isso é importante, considerando como o time chegou, como jogamos esta partida contra uma equipe que venceu as duas últimas Champions Leagues. O resultado é uma grande conquista... É uma pena não termos vencido, mas um ponto é bom.”

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“O mais importante é continuar evoluindo. Queremos brigar por tudo. Temos a mentalidade para isso e também temos qualidade. Vamos continuar assim, seguindo o que o treinador quer. Para nós, esse é o caminho certo”, concluiu Hermoso.