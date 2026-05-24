Jogadores, torcedores e jornalistas estão de saco cheio de um cara no Ajax - FC Utrecht

O primeiro tempo da partida entre Ajax e FC Utrecht ainda não é nada de especial. No entanto, há um homem que está sob mais pressão do que os jogadores: o árbitro Allard Lindhout.

O árbitro ainda não teve uma atuação marcante no primeiro tempo, o que está causando irritação em vários jogadores. A situação chegou ao auge em uma entrada de Dani de Wit aos 32 minutos. Vários jogadores do Ajax, entre eles Lucas Rosa, pediram enfaticamente um cartão amarelo, mas Lindhout não quis saber disso.

“Esta é a primeira falta em que se pode realmente pensar em um cartão amarelo”, concorda o comentarista daESPN Mark van Rijswijk. “De Wit não tem a menor intenção de jogar a bola. Não é uma entrada violenta, mas ele acaba com o ataque do Ajax. Rosa está furioso.”

Mike Verweij, jornalista e observador do Ajax pelo De Telegraaf, também demonstra claramente seu descontentamento. Ele acha incompreensível que Lindhout tenha sido escalado para a final dos play-offs, uma partida de enorme importância.

“Por que Gözübüyük e Makkelie, os melhores árbitros da Holanda, simplesmente não são escalados para apitar as finais dos play-offs?”, questiona Verweij no X. “Depois de Van der Eijk ontem em Volendam x Willem II, Lindhout faz uma bagunça no Ajax x Utrecht. Péssima escolha, KNVB.”

Verweij recebe apoio do colega Jeroen Kapteijns, mas também torcedores de ambas as equipes estão furiosos com Lindhout. “O fato de a licença de Lindhout ainda não ter sido retirada é realmente um milagre” e “árbitro incompetente, esse Lindhout”, são alguns dos comentários online.

“Lindhout é realmente o pior árbitro dos campos holandeses. Até mesmo o voluntário do time de cerveja local é melhor”, pode-se ler ainda.