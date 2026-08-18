Jogadores do Palmeiras apontam correções para espantar má fase e se classificar na Libertadores: "Jogar como protagonistas de novo"

O Palmeiras chega ao jogo decisivo contra o Cerro Porteño pressionado pela necessidade de reagir após uma sequência de resultados abaixo do esperado. Depois do empate por 1 a 1 na ida das oitavas da Libertadores, no Nubank Parque, a equipe de Abel Ferreira sofreu uma derrota de virada do Fluminense por 3 a 2, o que pode custar a liderança do Brasileirão. Agora, o elenco alviverde entende que a equipe precisa recuperar a postura que já apresentou em campo e corrigir detalhes para sair da má fase que se encontra após a Copa do Mundo.

O retrospecto do Palmeiras desde o início do segundo turno é de três vitórias, dois empates e três derrotas, e não ganha há quatro jogos. A equipe de Abel Ferreira foi para a pausa para a Copa na liderança e com 41 pontos, sete de vantagem em relação ao Flamengo, na época com 34. Agora, o Rubro-Negro já cortou para três pontos de vantagem e pode igualar o Palmeiras caso vença o Cruzeiro neste sábado (22), já que tem um jogo a menos que o rival paulista.

Após a partida de ida contra o Cerro Porteño, jogadores do Palmeiras analisaram que o time conseguiu criar oportunidades e competir em bom nível diante da equipe paraguaia, mas pecou na hora de transformar o volume ofensivo em gols. Flaco López, autor do gol palmeirense no primeiro confronto, destacou que o time precisa manter uma postura agressiva para buscar a classificação fora de casa.

“Fomos protagonistas em boa parte do jogo. Tentamos até o fim, tivemos chances. Esse é o caminho. Jogar de protagonista de novo”, disse o argentino.

O atacante também apontou a necessidade de maior precisão nas jogadas ofensivas: “Acho que é preciso um pouco mais de capricho nas ações e mais calma no último terço. Temos um time muito bom. Estamos confiantes”, completou.

Marlon Freitas seguiu a mesma linha e reforçou a atenção em converter as chances produzidas no ataque: "Tentar criar mais e caprichar mais no último terço para fazer os gols e evitar o gol adversário. Vai ser decidido nos detalhes, então a gente precisa corrigir isso para sair com a classificação".

O cenário também impacta Abel Ferreira, que vem sofrendo grande pressão diante da queda de rendimento recente e pode ter seu status dentro do clube ameaçado caso a equipe seja eliminada nesta etapa da Libertadores. A presidente Leila Pereira, porém, recentemente deu respaldo ao técnico português e não há indicações de que ele possa ser demitido em um futuro próximo.

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. Como o primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1, o Verdão precisa vencer para garantir a classificação às quartas de final da Libertadores; um novo empate leva a decisão para os pênaltis.