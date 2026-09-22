O ex-atacante dos Three Lions Emile Heskey saiu em defesa do jogador da seleção alemã depois de o ídolo dos Reds Jamie Carragher ter feito um julgamento devastador sobre Wirtz e recomendado ao técnico do Liverpool, Andoni Iraola, que no futuro não escalasse mais o jogador de 23 anos no time titular.

"Wirtz foi, mais uma vez, realmente muito mal. Simplesmente não há nada ali. Não acontece absolutamente nada. Essa foi uma das piores atuações que já vi dele com a camisa do Liverpool. Acho que Iraola precisa tomar uma decisão no futuro. Para mim, ele não pode estar nesse time", declarou Carragher em seu podcast após a vitória do LFC por 1 a 0 sobre o AFC Bournemouth no último sábado.

Heskey, por outro lado, não vê a culpa apenas no alemão. Embora Wirtz não esteja mostrando o desempenho que se esperava dele no Liverpool, as circunstâncias externas e seus companheiros de equipe também precisam entrar na conta, afirmou o ex-jogador de 48 anos em entrevista ao Wettbasis.com.

"Foi muito difícil para ele vir da Alemanha. Já vi muitas vezes jogadores que eram fantásticos lá e depois se transferiram para a Premier League. Todo mundo acha que o futebol alemão e o inglês são parecidos, mas a Premier League é um pouco diferente." Wirtz reconhece as situações antes de muitos de seus companheiros, "mas os jogadores não estão na mesma sintonia que ele".

Como foi o início de temporada de Florian Wirtz no Liverpool?

Desde que Iraola passou a comandar o Liverpool, Wirtz voltou a ser utilizado principalmente como armador, na posição de camisa 10, enquanto o antecessor Arne Slot escalava o jogador de 23 anos muitas vezes pelos lados do meio-campo.

Na visão de Heskey, a nova velha função favorece claramente Wirtz, embora ele ainda precise gerar mais perigo de gol por conta própria: "Ele é um jogador de ligação. Mas, para isso, os outros também precisam oferecer movimentação."

Contra o Bournemouth, o técnico do LFC, Iraola, escalou Wirtz desde o início, mas o jogador da seleção alemã pouco conseguiu convencer e foi substituído aos 71 minutos por Trey Nyoni. Após seis partidas em todas as competições, Wirtz continua com apenas uma participação direta em gol (uma assistência).