O treino da seleção da Irlanda foi adiado, segundo informam vários jornalistas do país. Isso tem tudo a ver com uma decisão de Gavin Bazunu, que não quer jogar contra Israel no domingo à noite.

No domingo à noite, às 20h45, está programada a partida entre Irlanda e Israel. No entanto, existe a possibilidade de o duelo nem sequer ser disputado.

Às 12h de sábado, os jogadores deveriam deixar o hotel da seleção para realizar um treino, seguido por uma coletiva de imprensa, mas permaneceram no local. Uma reunião de emergência está sendo convocada.

Bazunu não quer entrar em campo no domingo à noite e está boicotando a partida. Segundo o jornalista Daniel McDonnell, vários jogadores cogitam seguir seu exemplo.

Assim, o duelo entre Irlanda e Israel está por um fio. Ainda não se sabe o que a federação irlandesa vai decidir sobre o confronto.