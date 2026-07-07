Jogadores ingleses se divertem à beça no vestiário ao som de uma música holandesa

Thomas Tuchel passou por um breve momento de pânico na noite de domingo, após a espetacular vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre o México nas oitavas de final da Copa do Mundo, conforme mostram as imagens compartilhadas pela federação inglesa nas redes sociais. John Stones e Declan Rice decidiram, de fato, pregar uma peça no técnico com uma lesão falsa, e o susto logo se transformou em risadas.

A Inglaterra se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo após uma partida emocionante no lendário Estádio Azteca. A comemoração, no entanto, foi ofuscada por uma lesão de Jordan Henderson, que sofreu uma contusão no braço e, segundo as previsões, deve ficar de fora do restante do torneio.

Enquanto Henderson recebia atendimento médico, o restante da equipe voltou ao vestiário para comemorar a vitória. Lá, Rice decidiu pregar uma peça em Tuchel, que, sem suspeitar de nada, foi chamado para falar com Stones.

“Técnico, técnico”, gritou Rice, e Tuchel veio imediatamente verificar o que estava acontecendo. Quando Rice disse em seguida: “É o ombro dele”, o técnico alemão levou as mãos ao rosto, imaginando que mais um jogador importante tivesse ficado de fora.

O alívio veio alguns segundos depois. Stones, que a princípio fingia sentir dor no ombro, de repente começou a balançar ritmicamente aquele mesmo ombro ao som da música. Curiosamente, tocava-se uma música holandesa: “Talk To You”, da dupla de DJs ANOTR. O restante da seleção explodiu em risadas, e então Tuchel também percebeu a brincadeira e caminhou em direção a Stones com um largo sorriso.

Stones teve uma excelente atuação como reserva contra o México e desempenhou um papel importante na manutenção da vantagem, depois que a Inglaterra ficou com dez jogadores em campo. O zagueiro do Manchester City enfatizou após a partida que está pronto para assumir um papel mais importante caso Tuchel conte com ele.

“Todos nós temos o mesmo objetivo em mente: chegar à final e, depois, ver aonde isso nos levará”, disse Stones. “Estou me sentindo ótimo e adoro ajudar a equipe e ter um desempenho como o que tive contra o México. Na verdade, já estou pronto para jogar partidas inteiras desde o início deste ano. Fico frustrado quando não jogo. Eu quero jogar.”







