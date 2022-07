Jogadores esquecidos: Gladstone, o brasileiro com um minuto de jogo pela Juventus

Antes de Bremer, não só Julio César e Lúcio: Gladstone também jogou na Juventus, no ano do Calciopoli

Depois de Julio Cesar, Gladstone e Lúcio, um novo central brasileiro para a Juventus: Bremer. Vamos voltar um pouco. Julio Cesar, sim, claro, quatro anos na Juventus e uma Taça UEFA. Lúcio, que chegou a Juve após liderar a Inter na conquista da Tríplice Coroa. E no meio deles? Gladstone. Sim, o zagueiro esquecido, que nem os antigos torcedores se lembram. Nem os adversários, dado o brevíssimo parêntese em Turim. Entre outras coisas, num ano, 2005/2006, que ficou para a história por motivos óbvios do calciopoli..

Se Julio Cesar é lembrado pelos amantes da Juventus do início dos anos 90 e Lúcio por todos aqueles que viveram o futebol no começo do novo milênio, Gladstone manteve-se ancorado ao tempo. A compra de Bremer fez os torcedores reviverem o passado, com a lembrança de alguns flops brasileiros que passaram pela Juve. Uma lista que conta com Athirson, Diego, Felipe Melo e o outro Melo, o atual Arthur.

Foi no verão de 17 anos atrás, menos quente que o atual, que a Juventus o comprou emprestado ao Cruzeiro, encantado com as atuações na Copa do Mundo Sub- 20 de 2005, na qual mostrou destreza física e muita precisão. Disputada na Holanda, Gladstone e a seleção brasileira ficaram em terceiro lugar, após serem derrotados nas semifinais pela Argentina por um menino que tem que remover continuamente os cabelos dos olhos. Leo Messi.

Mais artigos abaixo

Mesmo com a medalha de bronze, no entanto, a diretoria da Juventus não tinha dúvidas, eles viam potencial no Gladstone. E mesmo que algo desse errado, sua compra era apenas por empréstimo, com direito de compra fixado em três milhões. Além disso, o brasileiro também poderia ser a solução para a Juventus contratar jogadores no mercado, especialmente depois de voltar os olhos para Roma, onde dois atletas atraíram o interesse da Velha Senhora: Amantino Mancini e Antonio Cassiano.

Gladstone Pereira della Valentina chega por empréstimo com direito de compra, juntando-se a um setor que tinha Cannavaro e Thuram titulares essenciais e Kovac e Chiellini como substitutos. Tudor foi remanejado ao Siena, para dar lugar ao brasileiro, com passaporte comunitário. Um status essencial para o empréstimo caro de 150 mil euros.







Ele escolheu o número 26, usado há anos por Davids, uma camisa que no futuro seria utilizada nas laterais por Lichtsteiner. Não convocado para a primeira partida contra o Empoli, ele ficou no banco no segundo, que verá a Juventus vencer o Chievo. Zero minutos, mas viveu as primeiras provas da Série A. Porque Gladstone, na primeira divisão italiana, nunca iria jogar.







Depois de um segundo jogo no banco, contra o Lecce, Gladstone continua não aparecendo na lista de jogadores no banco, conseguindo jogar apenas alguns segundos: em janeiro, na Copa da Itália, contra a Fiorentina. Assumindo o lugar de Balzaretti no resultado de 4 a 1, ele teve a oportunidade de ver o preto e branco em seus ombros por alguns momentos, antes de voltar ao banco e concordar com a transferência por empréstimo ao Verona.







"Estou feliz com esta escolha - destacou Gladstone no inverno de 2006 - não joguei na Juve e, portanto, espero encontrar mais espaço aqui em Verona. Quero aprender rapidamente, também porque percebi que o futebol italiano é muito mais complexo. Há mais contato, há outra velocidade de jogo. Mas o desafio é realmente intrigante. Espero poder deixar minha marca."







"Eu não quero ser considerado um jogador de passagem. Eu gostaria de ficar no Verona por dois ou três anos. E seria o melhor para crescermos juntos. Também falei com o treinador comigo foi muito claro. Aqui há uma grande competição, me coloco na linha de frente com todos os outros e espero o momento certo para dar a minha opinião. Estamos no início e espero poder começar da melhor forma”.







Rebaixado para a Série B, ele teve a oportunidade de disputar quatro jogos como titular, chegando a marcar um gol (na derrota por 3 a 2 para o Arezzo). Parece o início de uma grande história, mas depois de duas substituições, Gladstone acabou regularmente no banco, sem entrar em campo até o último dia do campeonato.

Estes são os dias de Calciopoli, os dias em que o resgate não será resgatado. Gladstone permaneceu na Europa, onde jogou pelo Sporting de Lisboa, antes de voltar ao Brasil e continuar a carreira de andarilho no seu próprio país (com uma passagem pela Romênia, em Vaslui). Agora é treinador, olhando para o passado. Provavelmente com pesar, esquecido pelos torcedores da Juventus, sendo um trem que teve apenas uma parada na Copa da Itália, parando brevemente antes de sair.