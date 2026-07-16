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FIFA Drone Show in New York/New JerseyGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Jogadores e treinadores o criticaram... O estádio da final da Copa do Mundo está na mira das críticas

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Espanha
Argentina
EUA

Será que o estádio será um obstáculo para a diversão da final da Copa do Mundo?

O estádio que sediará a final da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México está sob escrutínio, cerca de 72 horas antes do início da partida.

A seleção da Espanha enfrenta a Argentina no próximo domingo, no estádio MetLife, em Nova Jersey, na final da Copa do Mundo.

O jornal espanhol “AS” divulgou algumas críticas dirigidas ao estádio por parte de alguns astros e treinadores que jogaram nele durante as partidas da atual edição da Copa do Mundo.

O estádio foi alvo de críticas contundentes por parte de alguns astros, como o brasileiro Vinícius Júnior, que disse: “A grama está seca e dura”, enquanto Adrien Rabiot, astro da seleção francesa, descreveu-a como “nem parece grama”.

Já a crítica mais marcante veio de Ståle Solbakken, técnico da seleção da Noruega, que disse que o estádio parecia ter grama sintética.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

O jornal explicou que o campo era artificial para se adequar ao futebol americano, antes de ser transformado em grama natural, com algumas reformas solicitadas pela Federação Internacional de Futebol (FIFA); no entanto, isso não parece ser suficiente.

Até o momento, o estádio já sediou sete partidas da Copa do Mundo de 2026: cinco na fase de grupos, entre Brasil e Marrocos, França e Senegal, Noruega e Senegal, Alemanha e Equador, e Inglaterra contra Panamá.

Além disso, o MetLife Stadium já sediou duas partidas nas fases eliminatórias: entre França e Suécia nas oitavas de final e entre Brasil e Noruega nas quartas de final; a partida entre Espanha e Argentina, na final, será a oitava.

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