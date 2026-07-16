Jogadores e treinadores o criticaram... O estádio da final da Copa do Mundo está na mira das críticas

O estádio que sediará a final da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México está sob escrutínio, cerca de 72 horas antes do início da partida.
A seleção da Espanha enfrenta a Argentina no próximo domingo, no estádio MetLife, em Nova Jersey, na final da Copa do Mundo.
O jornal espanhol “AS” divulgou algumas críticas dirigidas ao estádio por parte de alguns astros e treinadores que jogaram nele durante as partidas da atual edição da Copa do Mundo.
O estádio foi alvo de críticas contundentes por parte de alguns astros, como o brasileiro Vinícius Júnior, que disse: “A grama está seca e dura”, enquanto Adrien Rabiot, astro da seleção francesa, descreveu-a como “nem parece grama”.
Já a crítica mais marcante veio de Ståle Solbakken, técnico da seleção da Noruega, que disse que o estádio parecia ter grama sintética.
O jornal explicou que o campo era artificial para se adequar ao futebol americano, antes de ser transformado em grama natural, com algumas reformas solicitadas pela Federação Internacional de Futebol (FIFA); no entanto, isso não parece ser suficiente.
Até o momento, o estádio já sediou sete partidas da Copa do Mundo de 2026: cinco na fase de grupos, entre Brasil e Marrocos, França e Senegal, Noruega e Senegal, Alemanha e Equador, e Inglaterra contra Panamá.
Além disso, o MetLife Stadium já sediou duas partidas nas fases eliminatórias: entre França e Suécia nas oitavas de final e entre Brasil e Noruega nas quartas de final; a partida entre Espanha e Argentina, na final, será a oitava.