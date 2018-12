Jogadores do United ameaçaram deixar o clube caso Mourinho não fosse demitido

Clima no vestiário ficou insustentável e atletas exigiram a saída do treinador português

Sem o carinho dos jogadores, José Mourinho tinha o destino no Manchester United traçado. De acordo com o jornal Britânico "Mirror", o clube inglês não teve outra opção após pelo menos quatro jogadores ameaçarem deixarem o elenco se o comandante portugês seguisse à frente da equipe.

Segundo a publicação, o fim da linha para Mourinho no United ficou insustentável por conta do climano vestiário. Constantemente, o treinador se desentendia com as principais estrelas do elenco, como no caso de Paul Pogba.