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A difícil temporada do Manchester United atingiu um novo ponto baixo na sexta-feira, quando o elenco enfrentou a ira de passageiros durante a viagem a Londres para o confronto com o Chelsea. Os jogadores foram recebidos com vaias de passageiros frustrados depois que sua chegada tardia provocou atrasos em um serviço ferroviário programado.

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Caos no trânsito provoca tensão na estação

O elenco do Manchester United, acompanhado do técnico Michael Carrick e da comissão técnica, viajava para a capital na tarde de sexta-feira para o jogo de sábado, no horário do almoço, em Stamford Bridge. O trânsito intenso, porém, atrapalhou o trajeto até a estação de Stockport.

Para garantir que o grupo não perdesse o trem, o serviço com destino a Londres, que partia de Manchester Piccadilly, foi mantido na plataforma.

Quando os jogadores finalmente embarcaram, após um atraso de sete minutos, foram recebidos com hostilidade por passageiros prejudicados pela espera. Carrick, por sua vez, foi aplaudido pelos passageiros, enquanto o elenco ouviu vaias, segundo o Mirror.

Cena remete à insatisfação em Old Trafford

A recepção fria lembra o clima hostil que tomou conta de Old Trafford poucos dias antes. Após a péssima derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth, no último domingo, torcedores insatisfeitos vaiaram intensamente os jogadores na saída de campo, enquanto entoavam o nome de Carrick em uma clara demonstração de apoio ao técnico.

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A derrota ampliou para oito jogos a sequência do United sem vencer em todas as competições. Com apenas uma vitória na Premier League nesta temporada, a pressão sobre o elenco chegou ao limite.

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Especulações apontavam que Carrick seria demitido após a derrota para o Bournemouth. Em vez disso, a diretoria do United decidiu manter o técnico de 45 anos no cargo por enquanto, embora seu futuro a longo prazo continue incerto.

Carrick ignora as críticas externas

Apesar da crescente pressão sobre seu trabalho, Carrick segue firme. Em conversa com a imprensa na quinta-feira, o técnico do United afirmou que sabe o que está em jogo, mas não se deixa abalar pelos comentários de fora.

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“Não preciso de garantias de ninguém”, afirmou Carrick. “Entendo perfeitamente a situação. Entendo o trabalho. Entendo as responsabilidades. Entendo o que vem junto com tudo isso.

“Eu me importo com o que os torcedores pensam, com o clima no estádio e com o fato de eles viajarem para nos ver jogar e nos apoiar.

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“Sinceramente, não presto atenção em mais nada. Conheço este trabalho, sei o que ele exige e sei o que precisamos fazer para melhorar.”

Um teste decisivo em Stamford Bridge

O United precisa deixar para trás rapidamente os problemas da viagem de sexta-feira para enfrentar um duro teste no oeste de Londres. O jogo de sábado contra o Chelsea, marcado para o horário do almoço, representa um momento decisivo em sua campanha irregular.

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Se não conseguir um resultado positivo, a equipe chegará a nove partidas sem vencer, deixando a temporada ainda mais à beira do colapso. Para Carrick, uma reação imediata em campo é a única forma de conter a crescente frustração tanto nas arquibancadas quanto entre o público em geral.