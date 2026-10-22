Recuperação após a partida para elenco em má fase
O elenco principal do Manchester United voltará a treinar na sexta-feira depois de receber uma folga programada na quinta-feira, segundo a ESPN. A pausa vem após uma humilhante derrota por 4 a 1 fora de casa para o Como, da Serie A, pela Champions League.
O voo da equipe de volta da Itália pousou em Manchester nas primeiras horas de quinta-feira. A decisão de dar um dia de descanso aos jogadores se baseou estritamente nos protocolos de recuperação antes do compromisso do fim de semana.
Atritos táticos e derrota histórica
A goleada sofrida diante da equipe de Cesc Fabregas expôs a crescente frustração no vestiário. O capitão Bruno Fernandes criticou abertamente a tática da equipe logo após a partida. Carrick respondeu rapidamente à avaliação do capitão, questionando o quanto seus jogadores “correram” e a dedicação da equipe como um todo.
Foi a pior derrota do Manchester United na Champions League desde o revés por 4 a 0 diante do Barcelona, em novembro de 1994. O resultado deixa a equipe na 20ª posição da tabela da fase de liga, após duas derrotas nos três primeiros jogos da competição europeia.
Pressão crescente e crise de lesões
A derrota para o Como prolonga a péssima fase do clube de Manchester. O United não vence há sete jogos, considerando todas as competições. Nesse período, sofreu quatro derrotas dolorosas diante de Manchester City, Brighton, Atletico Madrid e Como. A campanha no campeonato nacional é igualmente preocupante: a equipe ocupa a 13ª posição da Premier League depois de vencer apenas uma partida na competição em toda a temporada.
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Para complicar ainda mais a situação, Carrick enfrenta uma grave crise de lesões. O treinador tem grandes preocupações com as condições físicas de vários jogadores importantes, entre eles Luke Shaw, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Lisandro Martínez, Ayden Heaven e Benjamin Sesko.
Duelo decisivo contra o Bournemouth pela frente
Os jogadores voltarão a se reunir no centro de treinamento na sexta-feira para iniciar a breve preparação. O elenco precisa voltar imediatamente suas atenções para o confronto decisivo de domingo, em casa, contra o Bournemouth, pela Premier League.
Enquanto o United descansava na quinta-feira, seu próximo adversário estava em ação em uma competição europeia. O Bournemouth viajou para enfrentar o AC Milan pela Liga Europa, o que pode dar ao United uma leve vantagem física antes do fim de semana.