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Os jogadores do Manchester United tiveram uma folga previamente programada na quinta-feira, após a humilhante derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League. O técnico Michael Carrick está sob intensa pressão enquanto seu elenco, que atravessa um momento difícil, se prepara para se reorganizar antes de um confronto decisivo pela Premier League.

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Recuperação após a partida para elenco em má fase

O elenco principal do Manchester United voltará a treinar na sexta-feira depois de receber uma folga programada na quinta-feira, segundo a ESPN. A pausa vem após uma humilhante derrota por 4 a 1 fora de casa para o Como, da Serie A, pela Champions League.

O voo da equipe de volta da Itália pousou em Manchester nas primeiras horas de quinta-feira. A decisão de dar um dia de descanso aos jogadores se baseou estritamente nos protocolos de recuperação antes do compromisso do fim de semana.

Atritos táticos e derrota histórica

A goleada sofrida diante da equipe de Cesc Fabregas expôs a crescente frustração no vestiário. O capitão Bruno Fernandes criticou abertamente a tática da equipe logo após a partida. Carrick respondeu rapidamente à avaliação do capitão, questionando o quanto seus jogadores “correram” e a dedicação da equipe como um todo.

Foi a pior derrota do Manchester United na Champions League desde o revés por 4 a 0 diante do Barcelona, em novembro de 1994. O resultado deixa a equipe na 20ª posição da tabela da fase de liga, após duas derrotas nos três primeiros jogos da competição europeia.

Getty Images

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Pressão crescente e crise de lesões

A derrota para o Como prolonga a péssima fase do clube de Manchester. O United não vence há sete jogos, considerando todas as competições. Nesse período, sofreu quatro derrotas dolorosas diante de Manchester City, Brighton, Atletico Madrid e Como. A campanha no campeonato nacional é igualmente preocupante: a equipe ocupa a 13ª posição da Premier League depois de vencer apenas uma partida na competição em toda a temporada.

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Para complicar ainda mais a situação, Carrick enfrenta uma grave crise de lesões. O treinador tem grandes preocupações com as condições físicas de vários jogadores importantes, entre eles Luke Shaw, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Lisandro Martínez, Ayden Heaven e Benjamin Sesko.

Duelo decisivo contra o Bournemouth pela frente

Os jogadores voltarão a se reunir no centro de treinamento na sexta-feira para iniciar a breve preparação. O elenco precisa voltar imediatamente suas atenções para o confronto decisivo de domingo, em casa, contra o Bournemouth, pela Premier League.

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Enquanto o United descansava na quinta-feira, seu próximo adversário estava em ação em uma competição europeia. O Bournemouth viajou para enfrentar o AC Milan pela Liga Europa, o que pode dar ao United uma leve vantagem física antes do fim de semana.