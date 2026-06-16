Jogadores do Irã rejeitam as palavras de Infantino: queremos ações

Em um gesto humanitário que teve ampla repercussão durante as disputas da Copa do Mundo de 2026, o presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, visitou o vestiário da seleção iraniana em Los Angeles após o empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia na partida de estreia, onde fez questão de enviar uma mensagem de apoio e incentivo aos jogadores que enfrentam circunstâncias excepcionais dentro e fora do campo.

De acordo com um vídeo que circulou nas redes sociais, divulgado por vários meios de comunicação internacionais, Infantino foi acompanhado na visita pelo embaixador Yuri Dzhurkaev, e os dois expressaram seu orgulho pelo desempenho da seleção iraniana, apesar dos desafios logísticos e políticos que cercam sua participação.

Devido à guerra liderada pelos Estados Unidos no Irã, a equipe foi obrigada a transferir seu campo de treinamento do Arizona para o México, além de terem sido recusados os vistos de entrada de cerca de 15 membros de sua delegação, o que a obrigou a se deslocar repetidamente entre os países em preparação para as partidas.

Em seu discurso no vestiário, Infantino disse aos jogadores e à comissão técnica: “O jogo desta noite foi difícil, e se tivessem tido um pouco mais de sorte, teriam vencido. Vocês representam suas famílias, seu povo e o mundo inteiro, e o que demonstraram esta noite foi uma mensagem de força e união. Vocês deixaram todos orgulhosos de vocês e mostraram que o futebol é capaz de superar todas as fronteiras”.

E acrescentou, brincando: “Se o seu técnico concordar, posso jogar como atacante na próxima partida”.

Apesar do discurso amigável, que teve um tom diplomático, relatos da mídia indicam que alguns jogadores da seleção iraniana demonstraram insatisfação após o encontro, considerando que as palavras do presidente da FIFA não se traduziram em apoio prático diante das dificuldades que a equipe enfrenta.

Esta visita ocorre em um momento delicado, em que a seleção iraniana enfrenta pressões políticas sem precedentes, enquanto a Federação Internacional tenta manter um equilíbrio delicado entre seu dever esportivo e as exigências do complexo cenário geopolítico que envolve a Copa do Mundo.