Jogadores do Grêmio chegam na Arena para acompanhar a seleção

Geromel, Paulo Victor e Geromel estarão entre os presentes do estádio tricolor

Os jogadores do estarão presentes no estádio do clube, que nesta quinta-feira (27) recebe o duelo entre e , pelas quartas de final da .

Maicon, Geromel e Paulo Victor estavam dentre o grupo de atletas que apareceram na Arena do Grêmio.

O grande personagem gremista nesta quinta, entretanto, estará dentro de campo: Cebolinha, um dos maiores destaques do Tricolor, ganhou a titularidade ao longo desta Copa América e caiu no gosto da torcida brasileira.

Cebolinha, autor de gol e assistência nos 5 a 0 sobre o , inclusive tem um excelente histórico contra equipes paraguaias justamente defendendo a camisa do Grêmio. A esperança de seus companheiros e dos torcedores presentes é de vê-los fazer isso agora com a camisa canarinho.