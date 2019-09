Jogadores do Derby são presos após baterem o carro bêbados; capitão se machuca e vira desfalque

Clube condenou severamente as ações dos jogadores e disse que "pagarão um preço alto" pelo incidente

Um acidente de carro fez com que dois jogadores do fossem presos e um sofresse uma lesão no joelho que o tirou do resto da temporada. Os atletas estavam bêbados após uma noite de bebedeira e bateram o veículo em uma estrada no centro da . A polícia de Derbyshire confirmou o acidente e o clube anunciou que os envolvidos pagarão "um alto preço" pela irresponsabilidade.

De acordo com a nota oficial divulgada pelo Derby County, os jogadores do time principal e a equipe técnica foram jantar juntos, em uma ação já agendada pelo clube. A maioria dos jogadores foi embora às 8 horas da noite, mas três deles, Tom Lawrence, de 25 anos, Mason Bennett, de 23 anos, e o capitão do time, Richard Keogh, de 33 anos, saíram para continuar a noite. O trio foi beber mais e rejeitou os motoristas oferecidos pelo clube.

Os dois carros em que estavam os jogadores se chocaram no cruzamento da Burley Lane com a A6 (estrada que liga Carlisle, no extremo norte da Inglaterra a Luton, no sudeste do país). e um dos carros bateu em um poste. Lawrence e Bennett foram presos por estarem embriagados. Já o capitão Keogh machuchou o joelho com gravidade, por isso, passará o resto da temporada sem jogar, de acordo com o clube. A temporada da segunda divisão da Inglaterra começou há pouco mais de um mês e meio.

O clube soltou uma nota oficial e não escondeu a indignação com as atitudes irresponsáveis. Lê-se em um trecho da nota: "Os envolvidos no incidente de terça-feira sabem que irão pagar um alto preço pelas suas ações".

O Derby afirmou que trabalhará para que os jogadores passem pela reabilitação e para que eles possam voltar o quanto antes para a rotina de treinamentos do time principal, mas não sem antes passar por uma investigação interna.

"Os jogadores envolvidos serão investigados internamente sob o código de conduta do clube e dos procedimentos disciplinares. Mas além de qualquer punição que eles receberão, nós esperamos que eles se envolvam no excelente trabalho que o Centro Comunitário tem ajudando as comunidades que nós servimos", pontuou o clube em outro trecho do comunicado.

O Derby volta a campo, sem seus três jogadores, no sábado (28) para enfrentar o City, pela nona rodada da Championship. O duelo acontece na casa dos Rams, o Pride Park Stadium, às 11h (de Brasília).