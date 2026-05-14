Jogadores do Chelsea pressionam a diretoria para a contratação do “candidato dos sonhos”

Os jogadores do Chelsea veem em Xabi Alonso o novo técnico ideal para o clube, segundo o The Guardian. De acordo com o renomado jornal britânico, o elenco dos Blues procurou a diretoria para manifestar sua preferência pelo ex-técnico do Real Madrid e do Bayer Leverkusen.

O Chelsea está em busca de um sucessor para Liam Rosenior, que foi demitido no mês passado após apenas 106 dias no cargo. Xabi Alonso é atualmente considerado o favorito absoluto para assumir o comando em Stamford Bridge. Ambas as partes estão em negociações, embora ainda não tenha sido alcançado um acordo definitivo entre elas.

Os londrinos têm várias alternativas. Na lista de candidatos estão, entre outros, Andoni Iraola (Bournemouth), Marco Silva (Fulham), Oliver Glasner (Crystal Palace) e Filipe Luís (Flamengo). Cesc Fàbregas (Como) também foi abordado, mas o espanhol indicou que, por enquanto, pretende permanecer no Como.

O Chelsea acompanha Alonso desde seus primeiros passos como técnico no Bayer Leverkusen, em 2022. Segundo o The Guardian, a diretoria do clube esperou deliberadamente pelo momento em que o técnico de 44 anos estivesse disponível. Desde sua saída do Real Madrid, em janeiro, Alonso está sem clube.

No Real Madrid, Alonso passou por um período difícil. O ex-meio-campista comandou apenas 34 partidas e não conseguiu manter o apoio total do elenco. O Chelsea está agora convencido de que Alonso é a pessoa certa para dar novo fôlego ao ambicioso projeto do proprietário BlueCo.

Alonso quer ter voz ativa na política de transferências e clareza sobre o rumo esportivo do clube. O Chelsea parece disposto a atendê-lo nesse sentido, apesar da presença de vários diretores esportivos na organização.

Entre os jogadores, Alonso é visto como um treinador com carisma e personalidade suficientes para manter o controle do vestiário. Após a saída de Enzo Maresca e o período decepcionante sob o comando de Rosenior, o elenco anseia por um técnico com autoridade natural e um currículo de peso.



