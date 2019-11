Jogadores do Barça não opinaram sobre assunto Neymar, diz Suárez

Clube campeão espanhol é fortemente ligado ao craque do PSG, com Piqué alegando que uma oferta de contrato foi feita para ajudar em seu retorno

Luis Suarez disse que é preciso ter cautela ao escutar o que Gerard Piqué falou sobre Neymar. O experiente zagueiro afirmou que as estrelas do estavam dispostas a alterar seus salários para acomodar o retorno de Neymar.

O craque Neymar esteve fortemente ligado ao Camp Nou apenas duas temporadas depois de fazer uma mudança recorde de € 222 milhões para o .

No entanto, o Barça não conseguiu chegar a um acordo com o , apesar dos melhores esforços dos campeões da liga espanhola.

O zagueiro Piqué disse no mês passado: "Não perdemos dinheiro. O que dissemos ao presidente era se poderíamos mudar nossos contratos porque sabíamos que havia uma questão do Fair Play Financeiro. Então, dissemos ao presidente: em vez de ganhar algo no primeiro ano, poderíamos ganhar no segundo, terceiro ou quarto ano".

O atacante Suarez, que formou um trio devastador com Lionel Messi e Neymar no Barça, insiste que os jogadores não tiveram envolvimento nas negociações e acredita que nem tudo o que Piqué disse deve ser encarado de forma literal.

"Às vezes, é preciso tomar o que Gerard [Piqué] diz com uma pitada de sal", disse o uruguaio Suarez ao Sport.

"Ele tem o dom da palavra e muita experiência em fazer comentários. Nesse caso, ele sabe e tem plena consciência de que os jogadores foram completamente removidos do caso Ney. Estávamos prontos para recebê-lo - ele ou qualquer outro jogador que quer vir -, mas sempre distanciado do que estava acontecendo".

Suarez também insistiu que tudo está bem com a contratação de Antoine Griezmann e sua integração com a equipe do Barcelona.

Foi relatado que o capitão Messi se opôs à contratação do ex-atacante do devido ao desejo de Neymar voltar, embora o argentino tenha sugerido essas sugestões como "mentiras".

Suarez disse: "[Sua integração tem sido] espetacular, às vezes as coisas são mal compreendidas. Tanto Leo quanto eu e o próprio Geri o recebemos um ano antes, dissemos que ele era um grande jogador e um dos melhores do mundo. Ele veio como campeão do mundo e nós já o elogiamos. Então não sabíamos o que iria acontecer com ele, não tínhamos certeza de que ele viria este ano. Nós o tratamos como mais um. Também é verdade que alguns têm mais afinidade com alguns parceiros do que outros; no caso dele, ele se dá muito bem com os jogadores franceses".