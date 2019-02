Jogadores do Barça celebram gol de Malcom: "Bom para confiança e empate justo"

Busquets e Semedo comemoram tento do brasileiro e comentam igualdade com o Real Madrid

Vinícius Júnior, Philippe Coutinho... Os olhos estavam voltados para outros brasileiros, mas quem acabou roubando a cena no clássico entre Barcelona e Real Madrid, nesta quarta-feira (6), pelo jogo de ida das semifinais da Copa del Rey, que terminou empatado em 1 a 1, e sendo mais decisivo, foi Malcom, que vinha tendo poucos minutos em campo com Ernesto Valverde.

O meia-atacante marcou o gol de empate do Barça e, após a partida, os companheiros celebraram o tento que dá mais confiança ao brasileiro. Malcom, afinal, vinha tendo poucas chances e chegou a ser especulado fora do clube, mas seguiu no Camp Nou.

"O gol fará bem para Malcom e lhe dará confiança. Esperamos que ele nos ajude muito", disse Busquets. "Estou muito contente por Malcom. Com o gol nós crescemos e ganhamos confiança", completou Semedo.

O volante e o lateral também comentaram o empate com o Real. "Os dois times tiveram chances e só foi 50% da eliminatória. Em linhas gerais, o empate foi o mais justo. Foi uma partida equilibrada", comentou o meio-campista.

(Foto: Getty Images)

"No último clássico sem Messi, ganhamos por 5 a 1. Temos que saber jogar sem ele, ainda que, com ele, seja muito mais fácil. O Madrid apertou muito, mas no segundo tempo nós fomos melhores", concluiu Semedo.

Com o empate, o Real tem a vantagem de poder empatar por 0 a 0 no duelo de volta, em casa, para avançar à final do mata-mata. Um novo 1 a 1 leva a definição para a prorrogação. Igualdades por 2 a 2 ou mais classificam o Barça. O jogo de volta será em 27 de fevereiro, também uma quarta-feira, no Bernabéu.