Jogadores do Atlético e o empate na estreia da Libertadores: "frustração"

O Alvinegro esteve duas vezes em vantagem contra o Danúbio, na estreia dentro da Libertadores

O Atlético-MG volta de Montevidéu com um empate contra o Danúbio, no jogo de ida da fase preliminar da Libertadores, mas o clima logo após o duelo realizado nesta terça-feira (05) foi de frustração, palavra bastante dita pelos jogadores do Galo na hora de avaliar o resultado. A equipe de Belo Horizonte esteve duas vezes no placar, mas permitiu o empate.

"Libertadores não tem jogo fácil, né? Mas explica a frustração porque construímos duas vezes o resultado, mas permitimos a reação do adversário em erros até primários, especialmente no segundo gol. A gente sabe que entramos em campo classificados na próxima semana, mas poderia ter sido um resultado melhor pelas circunstâncias da partida", disse o goleiro Victor, que fez uma belíssima defesa no segundo tempo, para o Fox Sports.

"A palavra é essa, frustração. Mas também a gente tem que valorizar o que fizemos. Foi um grande jogo, tivemos os erros nos dois gols. Em jogo decisivo você não pode tomar gol no final do jogo, e não pode tomar o gol logo depois que você faz o gol. Ainda mais fora de casa. Poderíamos sair mais feliz. Agora é refletir no que erramos aqui e pensar no próximo jogo, em casa, para que a gente possa buscar a classificação", afirmou Réver.

Herói do dia, Ricardo Oliveira reconheceu os vacilos da equipe, mas também exaltou o goleiro adversário Cristóforo, que fez nove defesas: “o goleiro deles teve uma noite brilhante”, disse em entrevista coletiva. Minutos antes, o atacante falou à Fox Sports sobre o segredo para seguir tão letal aos 28 anos. Nesta terça-feira, Ricardo igualou o número de gols feitos por Zico e está a um de igualar Pelé na Libertadores.

@DanubioFC e @Atletico não saíram de um empate em 2-2 na jogo de ida da Fase 2 da #CONMEBOLLibertadores. Ricardo Oliveira (2), Federico Rodríguez e Sergio Felipe marcaram.



A volta será em 12 de fevereiro, às 19h15, em Belo Horizonte. A partida será no Independência. pic.twitter.com/DFNGngRnzP — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) 5 de fevereiro de 2019

“Disciplina, trabalho, paixão pela profissão e muito treinamento (...) Deixamos um resultado importantíssimo aqui. O jogo estava na nossa mão, não podemos cometer esses equívocos. Vamos decidir na nossa casa", completou.

O Atlético decide quem avança para a próxima fase eliminatória daqui a uma semana, também em uma terça-feira (12), na capital mineira.