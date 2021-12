Jogadores de Watford e Chelsea deixam o gramado após torcedor passar mal no estádio

Cenas preocupantes agitaram a partida entre Watford x Chelsea, nesta quarta-feira (1), em duelo válido pela 14ª rodada da Premier League, quando um torcedor nas arquibancadas passou mal e interrompeu o jogo.

Em apenas 13 minutos de jogo, jogadores de ambas as equipes decidiram paralisar a partida e retornar aos vestiários devido a uma emergência médica: um torcedor teve uma parada cardíaca e teve que ser socorrido no Vicarage Road.

Durante um momento onde a bola estava, tanto os jogadores quanto alguns torcedores alertaram o árbitro David Coote do que estava acontecendo nas arquibancadas. A comissão de arbitragem, então, decidiu pela suspensão do confronto.

Após o socorro inicial dentro do estádio, o fã foi levado às pressas para um hospital próximo. O Watford, em seu perfil oficial no Twitter, publicou um comunicado sobre o estado de saúde do torcedor.

"A partida foi interrompida há exatos 20 minutos para atendimento a um torcedor que sofreu uma parada cardíaca. O fã já foi estabilizado e está a caminho do hospital de Watford." tranquilizou o clube.

Após cerca de 30 minutos, os jogadores voltaram ao gramados e Coote permitiu o reinício do jogo, um empate em 1 a 1 até o momento.