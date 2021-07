Jogadores de Fortnite? Mourinho não gosta: "ficam acordados jogando essa m***a"

Em entrevista, técnico da Roma define game como "pesadelo" e diz que Instagram é "divertido"

Agora técnico da Roma, José Mourinho deu uma entrevista ao canal do clube e revelou o que pensa sobre games, redes sociais, além de comentar sobre o sua nova casa.

O português, que foi recebido de forma calorosa em Roma no início de julho, reclamou de forma bem humarada sobre jogos e videogames, em especial sobre o Fortnite.

𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 👍 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐧𝐢𝐭𝐞 🤬



The boss gives a few opinions 😅 pic.twitter.com/h0QOIZAYBx — AS Roma English (@ASRomaEN) July 30, 2021

"(Fortnite) é um pesadelo. Os jogadores passam a noite inteira nessa m***a. E no dia seguinte tem jogo!".

Quando questionado sobre os seus sentimentos em relação ao novo clube, Mourinho foi direto: "História, poder e paixão".

Uma das estrelas do mundo do futebol e que aderiu ao Instagram, o português, por outro lado, elogiou a plataforma: "É divertida!".

O que é Fortnite?

Um dos videogames mais populares de todos os tempos, Fortnite foi originalmente lançado em 2017.

Muitos dos melhores jogadores do mundo mostraram sua afinidade com o jogo, com nomes como Harry Kane, Neymar e Pelé sendo apresentados no próprio jogo.

A história de Mourinho na Itália

Está é a segunda passagem de Mourinho pela Itália. Antes, ele comandou a Inter Milão entre 2008 e 2010, conquistando títulos e um sucesso sem precedentes.

Nos nerazzurri, ele conquistou a Champions League (2009-10), o Campeonato Italiano (2008-09 e 2009-10), a Copa da Itália (2009-10) e a Supercopa da Itália (2009).