Uma homenagem singular ao craque que se despede
A seleção portuguesa prepara uma homenagem histórica a Ronaldo neste sábado, no Estádio Municipal de Braga. Em um gesto que destaca o enorme impacto do atacante em seu país, todos os integrantes da equipe relacionados para a partida entrarão em campo com a icônica camisa 7 durante a cerimônia antes do jogo. A homenagem está prevista para ocorrer antes do confronto pela quinta rodada do Grupo A4 da Liga das Nações.
Segundo A Bola, a decisão foi tomada em uma reunião de alto nível entre a direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a comissão técnica. O presidente da FPF, Pedro Proenca, reuniu-se com o técnico da seleção, Jorge Jesus, e com o grupo de lideranças do elenco, que atualmente inclui Bernardo Silva, Ruben Dias e Bruno Fernandes. Juntos, decidiram que ver toda a equipe com a famosa camisa 7 seria a maneira mais adequada de marcar o fim de uma era iniciada em agosto de 2003.
Aplausos na Pedreira
Além da imagem de toda a equipe com a camisa 7 na entrada em campo, os torcedores no Estádio Municipal também terão um papel central. Uma homenagem simbólica foi organizada para o sétimo minuto da partida contra a Dinamarca. Será a oportunidade para que os torcedores nas arquibancadas da “Pedreira”, como o estádio costuma ser chamado por causa de sua arquitetura singular, se unam em uma ovação de pé ao homem que foi capitão da seleção por tantos anos.
A UEFA teria autorizado esses momentos específicos para garantir que a aposentadoria do maior artilheiro da história do futebol por seleções seja celebrada com a solenidade necessária. A expectativa é de muita emoção em Braga, com o início efetivo da era pós-Ronaldo, mesmo enquanto a equipe relembra e celebra suas contribuições históricas. É raro que uma entidade dirigente permita uma manifestação tão coordenada durante uma partida oficial.
Memória preservada na Cidade do Futebol
As homenagens não se limitam ao dia do jogo. A FPF também fez mudanças em seu centro de treinamentos. Na Cidade do Futebol, a federação decidiu deixar vazio o quarto normalmente ocupado por Ronaldo na Casa dos Atletas. O espaço desocupado simboliza sua ausência nesta primeira pausa para jogos de seleções desde que anunciou sua aposentadoria da seleção.
Esse gesto dentro da concentração mostra o quanto a ausência do capitão é sentida pela organização e por seus ex-companheiros de equipe. A federação quer garantir que a transição para um novo capítulo não faça com que os padrões estabelecidos por ele sejam esquecidos. Ao manter seu quarto desocupado, a FPF reconhece que sua presença continua fazendo parte da identidade da equipe, mesmo que ele já não esteja em campo.
Começa a vida após a lenda
Embora as atenções estejam voltadas às homenagens à lenda que se despede, Jesus tem a tarefa de enfrentar uma sequência difícil de jogos sem sua arma mais famosa. Agora, a equipe precisa contar com jogadores como Fernandes e Silva para liderar o ataque. Apesar da carga emocional do fim de semana, o principal objetivo continua sendo conquistar um resultado positivo na Liga das Nações para manter sua posição no grupo. A ausência de Ronaldo deixa um vazio não apenas no vestiário, mas também na estrutura tática da seleção portuguesa.