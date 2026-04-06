Jogadores da Juventus se lançam em massa nos braços de um único homem após vitória fácil sobre o Genoa

Na noite de segunda-feira, a Juventus deu um grande passo na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Em casa, derrotou o Genoa de Justin Bijlow por 2 a 0, reduzindo assim a diferença para o quarto colocado, o Como, para apenas um ponto.

A Juventus, com Teun Koopmeiners no banco, saiu com tudo e já estava na frente aos quatro minutos. Um ataque rebatido voltou para dentro da área, onde Gleison Bremer havia se mantido. O brasileiro cabeceou com força: 1 a 0.

A equipe de Luciano Spalletti não parou por aí e partiu em busca do segundo gol. Aos 17 minutos, o gol saiu novamente: após um contra-ataque fulminante, Francisco Conceição passou para Weston McKennie, que, com calma, mandou a bola para o fundo da rede, fazendo 2 a 0.

Também no restante do primeiro tempo, a Juventus foi senhora do jogo, com o perigo vindo principalmente pelas laterais. Por meio de Conceição e Kenan Yildiz, McKennie também esteve muito perto do terceiro gol, mas, de muito perto, ele, por um milagre, mandou a bola por cima do gol.

Após o intervalo, a Juventus quis resolver o jogo rapidamente e colocou o goleiro do Genoa, Bijlow, em apuros várias vezes, mas o placar permaneceu inalterado por um longo tempo. Assim, McKennie ficou um pouco aquém para desviar um cruzamento e Jonathan David acertou a trave.

A quinze minutos do fim, o Genoa teve então a oportunidade perfeita para trazer de volta a emoção ao jogo. Após uma falta de Bremer, a bola foi para a marca do pênalti, mas Aarón Martín viu o recém-entrado Michele Di Gregorio fazer uma bela defesa. Em seguida, o goleiro da Juventus foi abraçado efusivamente por toda a equipe. Ele havia sido substituído, mas, após a saída de Mattia Perin, conseguiu desempenhar um papel de herói.

Era a grande chance do Genoa, mas nos minutos finais os visitantes pareciam ter se resignado à derrota. A Juventus administrou o jogo com maestria.