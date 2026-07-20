Os jogadores da seleção espanhola brincaram com seu companheiro Gavi durante as comemorações do título da Copa do Mundo, após o confronto que ele teve com o jogador argentino Leandro Paredes, lembrando-o, em meio a risadas, de que ele acabou caindo no chão do campo enquanto defendia Éric García.

O jornal “AS” informou que os minutos que se seguiram ao apito final testemunharam uma das cenas mais polêmicas da partida, quando ocorreu uma discussão entre Paredes e Garcia, antes de Javi intervir para defender seu companheiro.

Durante o confronto, o jogador do Barcelona foi empurrado pelo argentino e caiu no chão, cena que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Mas, longe de qualquer tensão dentro do grupo da seleção espanhola, o incidente virou motivo de piadas e brincadeiras entre os jogadores durante as comemorações no vestiário.

Em um vídeo transmitido ao vivo por Javi em sua conta no Instagram, vários jogadores da seleção espanhola apareceram brincando com ele sobre o que aconteceu, e alguns deles foram ouvidos dizendo: “Cala a boca, seu idiota, eles te derrubaram e te devoraram”.

Essa frase foi uma referência irônica ao confronto que ele teve com Paredes no final da partida.

Essa situação reflete o excelente clima que reina atualmente na seleção espanhola, já que os jogadores lidaram com bom humor com o incidente que gerou muita polêmica após a final e transformaram o momento em algo engraçado.