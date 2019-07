Jogadores da Argentina sofrem com ligações às 6h30 e rojões antes do clássico, diz Olé

Jornal Olé relata que telefones nos quartos dos jogadores da Argentina tocaram simultaneamente por volta das 6h30 desta terça-feira

O clássico entre e já começou fora dos campos. De acordo com o diário Olé, torcedores brasileiros fizeram a famosa 'catimba' na região e no hotel em que os hermanos estão hospedados em Belo Horizonte, palco da primeira semifinal da Copa América, às 21h30 desta terça-feira.

As perturbações começaram à 1h10 da madrugada desta terça-feira (02). O jornal reportou que começaram a explosão de diversas bombas e fogos de artifício. A cada 20 minutos, os altos estrondos quebravam o silêncio do bairro São Pedro, em Belo Horizonte. As explosões duraram até as 2h30.

A prática é comum especialmente em torneios de clubes sul-americanos, como a da América. Por isso, os rojões não surpreenderam. No entanto, segundo o Olé, o episódio que se seguiu aos fogos chamou a atenção.

Era 6h30 da manhã quando os telefones dos quartos de diversos jogadores começaram a tocar simultaneamente. Segundo a imprensa argentina, o "calhorda" responsável pelo ato ainda não havia sido identificado.

A situação torna-se um pouco mais complexa porque tal tipo de aviso telefônico é feito mediante pedido dos responsáveis pelo quarto. A solicitação deve ser feita na recepção do hotel, que oferece o serviço como uma espécie de despertador. Porém, ninguém da delegação argentina - entre corpo técnico, dirigentes e jogadores - fez nenhum pedido especial, afirma o Olé.

De acordo com o GloboEsporte.com, a delegação argentina diz que desconhece a informação do toque "coletivo" dos telefones.