Jogadores da Argentina desafiam a Inglaterra com um grito de guerra provocativo

A seleção argentina comemorou com grande entusiasmo após se classificar para as semifinais da Copa do Mundo de 2026, com a vitória sobre a Suíça (3 a 1) na prorrogação, na manhã deste domingo, e agora enfrentará a Inglaterra na próxima quarta-feira.

Nesse sentido, a rede argentina “TyC Sports” informou que os jogadores da seleção comemoraram com a torcida após a partida e entoaram um grito de guerra cheio de entusiasmo antes do confronto tão aguardado, dizendo: “Quem não pular é inglês”.

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A Argentina garantiu a classificação graças a um gol maravilhoso de Julián Álvarez, antes de Lautaro Martínez selar a vitória com o terceiro gol, na prorrogação.

Por sua vez, a Inglaterra chegou às semifinais após vencer a Noruega por 2 a 1, também na prorrogação, já que o tempo regulamentar terminou empatado em 1 a 1.

O confronto entre Argentina e Inglaterra está marcado para a próxima quarta-feira, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e o vencedor desse jogo enfrentará, na final, o vencedor do confronto entre França e Espanha.

Os jogos da Argentina contra a Inglaterra não são comuns, devido às suas dimensões históricas e esportivas, especialmente desde a Guerra das Malvinas, em 1982.

O confronto mais marcante entre as duas seleções continua sendo as quartas de final da Copa do Mundo de 1986, quando Diego Maradona levou a Argentina à vitória (2 a 1), marcando dois gols, um deles com a mão.