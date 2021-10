Jogadores do Cruzeiro ameaçam greve por atraso no pagamento de salários

Insatisfeitos, atletas se reuniram na noite dessa terça-feira (12) e arquitetaram movimento para cobrar respostas da gestão de Sérgio Santos Rodrigues

Os jogadores do Cruzeiro ameaçam uma greve por causa dos atrasos salariais. Hoje, o clube deve até seis meses de pagamentos, entre CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e direitos de imagem ao elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo.

O grupo de atletas se reuniu na noite dessa terça-feira (12), logo após o empate por 0 a 0 com o Botafogo, ainda no vestiário da Arena Independência, e discutiu uma ação para expor a insatisfação com os problemas financeiros. Os líderes acertaram que seria enviada uma carta à diretoria para fazer a cobrança.

Os atletas direcionam o comunicado ao presidente Sérgio Santos Rodrigues e avisam que estão dipostos a pararem os treinos se não forem pagos pela cúpula. A Goal apurou que há atletas que não recebem alguns valores desde que chegaram à Toca da Raposa II, no início da temporada. A informação sobre a possível manifestação do elenco foi inicialmente publicada pela Itatiaia e confirmada pela reportagem com fontes distintas ligadas ao elenco.

Na última semana, a cúpula chegou a pagar um mês da folha salarial na CLT com o intuito de amenizar a insatifação do elenco. O pagamento, contudo, não foi o suficiente para deixar o plantel mais animado. Os atrasos não são apenas no departamento de futebol, mas também com colaboradores com salários mais baixos.

O presidente Sérgio Santos Rodrigues não está em Belo Horizonte, o que aumenta a insatisfação do grupo de atletas. Depois de viagem à Espanha, onde fez um curso da Fifa, o mandatário foi a Lisboa para ministrar palestras sobre gestão modernas no futebol.

Em meio à crise financeira, o Cruzeiro ocupa a 11ª colocação, com 39 pontos, nove atrás do Goiás, quarto colocado, e nove à frente do Londrina, primeiro da zona de rebaixamento. A reportagem procurou a assessoria de imprensa do clube a fim de escutar a posição do Cruzeiro. Entretanto, não recebeu resposta até a publicação deste texto.



Vanderlei Luxemburgo cobra salários em dia na Toca da Raposa II (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro/Divulgação)

Recentemente, o técnico Vanderlei Luxemburgo já havia condicionado a sua permanência no clube em 2022 ao pagamento dos salários em dia. O treinador não recebeu nem um mês sequer de pagamento desde que chegou à Toca da Raposa II, em agosto deste ano.

O goleiro Fábio utilizou o seu perfil nas redes sociais para publicar uma carta e anunciar a greve aos torcedores. Veja, abaixo, a carta na íntegra:

"Nós, atletas profissionais do Cruzeiro Esporte Clube, viemos por meio desta carta publicamente informar e esclarecer a todos e principalmente à Nação Cruzeirense, o que seu abaixo:

Confessamos que é desgastante e angustiante escrever essa carta para alcançarmos direitos, em razão das insustentáveis condições, não iremos nos calar, por esse motivo, estamos aqui para dar voz principalmente aos funcionários que têm sofrido com a atual situação.

Informamos que, diante dos reiterados atrasos salariais neste ano de 2021, onde chegou ao ponto insustentável de termos até seis meses de atrasos, o que demonstra a precária situação financeira a que estão expostos todos funcionários, que atualmente estão sendo socorridos pelo auxílio/ajuda financeira dos atletas profissionais para manutenção das necessidades básicas de sobrevivência.

Salientamos que a delicada situação é praticamente impensável para um clube da grandeza e tradição do Cruzeiro Esporte Clube. Até o presente momento, atletas e funcionários do Cruzeiro Esporte Clube (Toca I e Toca II) estão com os salários atrasados.

Entre o elenco profissional e funcionários com contrato de trabalho vigente, há também pendências financeiras referentes ao ano de 2020.

Informamos que a presente Carta se faz necessária pela absoluta ausência de uma efetiva resposta quanto ao pagamento dos salários atrasados.

Contudo, neste ano, ressaltamos que, mesmo com todas as dificuldades financeiras impostas pela delicada situação, não faltou e nem faltará empenho para o cumprimeto dos contratos de trabalho por atletas profissionais e funcionários, que jamais deixaram e/ou deixarão de honrar a tradicional camisa deste gigantesco clube.

Informamos à gestão do Cruzeiro Esporte Clube que estaremos aguardando o cumprimento das obrigações no prazo mais breve possível, sendo lamentável ver o sofrimento dos colaboradores que dedicam seus dias a manter essa centenária e vitoriosa instituição.

Faremos a paralisação dos treinamentos em voz à todos os colaboradores que amam o clube e estão desamparados.

Infelizmente, ficou intolerável e injustificável a forma como atletas e funcionários estão sendo geridos.

Não aceitaremos essa negligência que tem afetado famílias que dedicam seu tempo, seu suor, seu esforço para cuidar, zelar, servir essa instituição tão amada Cruzeiro Esporte Clube".