Jogadora suíça Florijana Ismaili desaparece em lago; veículo submarino e mergulhadores fazem busca

Atleta é atacante do Young Boys e já defendeu a seleção da Suíça

A atacante do , Florijana Ismaili está desaparecida desde o último sábado (29). De acordo com informações da CNN e do próprio clube, houve um "acidente de mergulho" e a jogadora não apareceu mais. Ismaili é capitã do time feminino do Young Boys desde 2011.

"Os dirigentes do BSC Young Boys confirmam que a nossa jogadora Florijana Ismaili está desaparecida desde sábado a tarde no Lago Como depois de um acidente de mergulho. A polícia continua as buscas. Estamos muito preocupados e não desistimos da ter esperança de que as coisas acabem bem", está escrito em parte do comunicado oficial do time suíço.

A jogadora ia passar um dia de folga no lago no norte da , com uma companheira de equipe. Ambas alugaram um bote inflável e foram mergulhar no lago, de acordo com o Corriere della Sera. A publicação italiana destaca que ela pulou na água, mas não voltou à superfície.

Será usado um veículo subaquático autônomo, que pode chegar a até 200 metros de profundidade e auxiliará nas buscas. Além disso, há mergulhadores mobilizados no local para auxiliar na procura da atleta.