Jogador versátil: o primeiro movimento do Barcelona para fechar a contratação do inverno

O Barcelona deu início às suas movimentações para monitorar jovens talentos no mercado de transferências, depois que um representante do clube acompanhou a partida entre Estoril e Porto, no sábado, para observar o jovem zagueiro português Jordan Arnolin, que desperta o interesse de diversos clubes europeus, segundo informou o jornal português "Record".

O interesse do Barcelona no jogador de 18 anos surge no âmbito da busca da direção esportiva por reforços defensivos, especialmente diante da possibilidade de fechar contratações durante a janela de transferências de inverno, depois que o técnico Hansi Flick não descartou a contratação de novos jogadores, em meio à carência que a equipe enfrenta em algumas posições defensivas.

De acordo com o jornal, o clube catalão acompanha a evolução de Arnolin desde sua participação na seleção de Portugal sub-18, e segue monitorando-o na seleção sub-19, em razão da sua versatilidade dentro de campo e da sua capacidade de atuar como zagueiro central, lateral e volante.

Arnolin foi titular pela primeira vez no Campeonato Português na partida entre Porto e Estoril no dia 31 de outubro, que terminou com vitória dos donos da casa por 4 a 0.

A partida não foi fácil para o jovem jogador, que deixou o campo aos 62 minutos, quando sua equipe perdia por dois gols a zero.

Durante os minutos em que esteve em campo, Arnolin tocou na bola 26 vezes e acertou 13 passes de 15, além de registrar três desarmes e seis cortes, depois de atuar na posição de volante.

O jogador, que tem 1,83 metro de altura, está ligado ao Estoril por um contrato que vai até 30 de junho de 2029, e já havia disputado outras 4 partidas no Campeonato Português, antes de aparecer como titular diante do Porto.

O Barcelona não está sozinho no acompanhamento do jovem talento, pois o "Record" apontou o interesse do inglês Brighton e do francês Lille no jogador, que pertence a uma família ligada ao futebol, já que é filho do ex-jogador de futebol Grégory Arnolin, que atuou por clubes portugueses, entre eles Marítimo e Gil Vicente.

A movimentação do Barcelona para monitorar Arnolin vem após tentativas anteriores de atrair jovens talentos defensivos, entre eles o holandês Rode Nistad, jogador do Twente, no último verão, mas seu clube se recusou a entrar em negociações sobre sua saída, apesar do interesse do Barcelona e de clubes da Premier League inglesa.