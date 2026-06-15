Jogador titular na partida entre Holanda e Japão não comparece ao treino da seleção holandesa no dia seguinte

Bart Verbruggen não participou do treino da seleção holandesa em Dallas na segunda-feira. A informação foi divulgada por Jeroen Kapteijns, jornalista do De Telegraaf, no X. O goleiro realizou um treino individual.

Um dia após a decepcionante estreia da Holanda na Copa do Mundo contra o Japão, que terminou em 2 a 2, a Seleção Holandesa realiza um treino de recuperação.

Trata-se do chamado “treino em família”: um treino especial, muitas vezes descontraído, da seleção holandesa durante torneios finais, no qual familiares, como parceiros, filhos e pais, são bem-vindos ao campo.

Nesse treino, Verbruggen brilha pela ausência. O motivo não foi mencionado, embora saibamos, é claro, que ele passou os últimos dias se preparando intensamente para a partida contra o Japão, após uma lesão no quadril.

Portanto, é possível que Verbruggen tenha novamente sentido dores, embora ele tenha participado da reunião coletiva pós-jogo. “O time titular vai para as bicicletas ergométricas, e os substitutos e reservas de ontem terão um treino um pouco mais intenso. Bart Verbruggen não aparece no campo de treino”, disse Kapteijns.

Jan Paul van Hecke, portanto, está presente. O zagueiro levou uma forte pancada no rosto, o que causou um enorme hematoma e inchaço, mas um treino leve não é problema.

“Ele acertou em cheio no meu olho. Eu fui com a cabeça na bola, então já esperava por isso”, disse Van Hecke em entrevista à NOS. “Em determinado momento, isso afetou minha visão. Agora percebo que não enxergo muito bem desse lado. Espero que melhore um pouco nos próximos dias. Acho que vai inchar um pouco mais daqui a pouco. Mas tudo bem, faz parte.”