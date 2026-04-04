Jogador titular do Ajax recusa entrevista à ESPN após derrota humilhante para o Twente

Wout Weghorst não quis aparecer diante das câmeras da ESPN no sábado à noite, segundo afirmou Wouter Bouwman ao vivo na TV, no programa De Eretribune.

O atacante do Ajax marcou o gol de empate na derrota por 1 a 2 para o FC Twente, após passe de Mika Godts, mas foi substituído logo após o intervalo. Ele foi substituído por Don-Angelo Konadu.





Durante a substituição, ele ficou visivelmente irritado por ter que deixar o campo. Ao chegar à linha lateral, recusou-se a apertar a mão do técnico interino Óscar García.

Após o término da partida, Cristian Willaert tentou entrevistar Weghorst, mas o jogador da seleção holandesa recusou.

“Weghorst não quer aparecer diante das nossas câmeras”, disse Bouwman a respeito. O capitão Steven Berghuis, por sua vez, conversou com Willaert. Ele foi muito claro sobre o jogo do Ajax.

“Hoje simplesmente não foi bom o suficiente. O plano estava pronto, as chances apareceram, mas não aproveitamos. Então, simplesmente não merecemos. O FC Twente foi melhor do que nós. Certamente no segundo tempo.”