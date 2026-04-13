Jogador titular da seleção holandesa fecha contrato de 25 milhões de euros

Donyell Malen vai se transferir para a AS Roma no meio do ano, segundo informou o especialista italiano em mercado de transferências Nicola Schira. O clube romano pagará 25 milhões de euros pelo atacante da seleção holandesa.

Malen ainda está sob contrato com o Aston Villa, mas atualmente está emprestado à Roma, onde vem causando grande impressão.

A Roma tinha uma opção de compra obrigatória caso Malen disputasse 14 partidas no restante desta temporada e caso o clube se classificasse para as competições europeias.

A classificação para as competições europeias parece estar garantida para o time de Roma. Atualmente, o clube ocupa a sexta posição após 32 partidas na Série A. O Como está em quinto lugar e tem um ponto a mais.

Além disso, Malen já disputou 14 partidas pelo seu novo clube. Ele marcou 11 gols e deu uma assistência.

O novo contrato de Malen vai até meados de 2030. O atacante de 27 anos já jogou, no início de sua carreira, pelo PSV, pelo Borussia Dortmund e, posteriormente, pelo Aston Villa.