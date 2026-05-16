Jogador talentoso do Feyenoord pode deixar a Holanda para jogar na Alemanha ou na Inglaterra

Jan Plug não tem do que reclamar em termos de interesse, segundo o Voetbal International. Clubes de vários países entraram recentemente em contato com o Feyenoord para saber mais sobre o zagueiro de 21 anos.

Uma série de clubes está de olho na contratação do jogador de Katwijk, segundo Joost Blaauwhof. “Assim, o Austria Wien, o Watford, o Queens Park Rangers e o campeão dinamarquês Aarhus GF entraram em contato para saber sobre Plug.

“Também da 2. Bundesliga, foi verificado junto ao entorno do jogador se o canhoto estaria disposto a fazer uma transferência”, acrescenta o jornalista.

Plug, no entanto, não quer deixar o Feyenoord de forma definitiva. Ele jogou nos últimos seis meses por empréstimo no FC Dordrecht e está aberto a uma nova cessão para ganhar experiência.

É possível que o Feyenoord opte, desta vez, por um empréstimo dentro da VriendenLoterij Eredivisie. O Excelsior parece uma opção lógica, mas também times do meio da tabela demonstraram interesse, segundo Blaauwhof.

Plug ainda sonha em ter sucesso no De Kuip. Até agora, ele disputou nove partidas oficiais na equipe principal do Feyenoord.

No Dordrecht, Plug disputou quatorze partidas oficiais. Dirk Kuijt, o técnico principal do Schapekoppen, é seu tio.